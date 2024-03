Vinicius Junior rompió en llanto al hablar del racismo: "Cada vez tengo menos ganas de jugar"

Dolor en el alma. Vinicius Junior se emocionó al hablar del racismo que sufre en los estadios de España en la antesala del amistoso internacional entre Brasil y la 'Furia Roja', que se desarrollará el martes en el Estadio Santiago Bernabéu.

"Entiendo que se hable de lo que se habla, sobre lo que hago en los partidos, porque tengo muchas cosas que mejorar, pero llevo estudiando mucho tiempo el tema del racismo y cada vez tengo menos ganas de jugar", señaló el también jugador de Real Madrid.

Vinicius, además, enfatizó que continúa en la lucha por su familia. "Saco las fuerzas de mi familia y de la gente que me dice que siga luchando y defendiendo aquello en lo que creo. Quiero seguir luchando por todas las personas que lo necesitan", añadió.

Recordemos que 'Vini' ha sido víctima de insultos racistas en varios partidos disputados por Real Madrid en los últimos años. Uno de los más polémicos fue en el choque ante Valencia en octubre pasado.

Los insultos de un grupo de hinchas de Valencia en el estadio Mestalla contr Vinicius dieron la vuelta al mundo. Hubo tres detenidos por increpar al atacante brasileño de 23 años.

Vinicius se emocionó en conferencia de prensa. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Kiko Huesca

Vinicius no piensa abandonar a Real Madrid

Por otro lado, Vinicius aseguró que, a pesar del racismo que ha sufrido en España, no ha pensado en abandonar el Real Madrid.



“Yo nunca he pensado en poder salir de aquí porque si salgo de aquí le estoy dando a los racistas lo que quieren. Quiero luchar por estar en el mejor equipo del mundo, marcando muchos goles y ganando muchos títulos para que la gente vea cada vez más mi cara. Quiero jugar al fútbol y dar alegría a mi gente y a la gente que va al estadio. Los racistas son minoría. Soy un jugador atrevido que juega en el Real Madrid, que ganamos muchos títulos, es muy complicado; pero voy a seguir fuerte. El club me apoya para seguir aquí y ganar muchas cosas”, señaló.