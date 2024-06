Bayern Munich critica a Real Madrid por fichar a Mbappé: "Estas operaciones serán el clavo en el ataúd del fútbol”

No todos son elogios para Real Madrid, ya que Bayern Munich se pronunció de forma negativa respecto al fichaje de Kylian Mbappé, que jugará cinco temporadas en el vigente monarca de la Champions League.

Max Eberl, director deportivo de Bayern, habló de los "cientos de millones" de euros que habría costado la operación de Mbappé, que no renovó su contrato con el París Saint Germain (PSG).

“Puedes siempre volverte más avaricioso con el dinero, pero todos los que son avariciosos con el dinero gradualmente se convertirán en el clavo en el ataúd del fútbol. Si en algún momento todo el dinero sale (del mercado), entonces no quedará nada con lo que hacer negocios. Estamos hablando de cientos de millones. Es demasiado y en algún momento tienes la sensación de que va a estallar”, señaló el directivo bávaro para Sueddeutsche Zeitung.

Asimismo, agregó que el mercado de fichajes del fútbol europeo está llegando a un límte que podría costarle caro en los próximos años.

“En algún momento estará sobresaturado y Arabia Saudita vendrá. Eso no me transmite buenas sensaciones. Tengo que decir eso para ser justo, pero ese es el mercado ahora mismo. El dinero está saliendo del mercado. Ningún club se beneficia de esto. Los jugadores, las familias, los agentes, todos se benefician, pero no los clubes. En el pasado, al menos los clubes se beneficiaban. El dinero permanecía en el ciclo y eso cada vez irá a menos”, subrayó.

Bayern buscará más éxitos

Eberl también se refirió a los próximos retos de Bayern Munich, que llegó a las semifinales a la Champions en la cual fue eliminado por Real Madrid.

“Por supuesto, sé que no me aplaudirán aquí si terminamos quintos, pero nuestra cuenta ha aumentado. Solo quieres armonizar ambas cosas. El Bayern ha logrado hacerlo una y otra vez. Por supuesto, también quiero tener éxito. Como la persona responsable del área deportiva, también estoy en este dilema”, concluyó.

Un sueño hecho realidad.

Muy feliz y orgulloso de formar parte del club de mis sueños @realmadrid Es imposible explicar lo feliz y emocionado que me siento en este momento. Estoy impaciente por veros, Madridistas, y gracias por vuestro increíble apoyo.

¡Hala Madrid! 🤍🤍🤍



A… pic.twitter.com/YTumusAXT6 — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 3, 2024