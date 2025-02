"No han hablado conmigo": Vinicius Junior se pronuncia por posible oferta del fútbol árabe

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Palabra oficial del principal involucrado. Vinicius Junior, delantero del Real Madrid, negó haber recibido propuesta alguna de Arabia Saudita para marcharse y esperó poder “seguir mucho tiempo” en el conjunto blanco.

Vinicius Junior dijo que sabe nada de una posible oferta. “Yo tampoco. No han hablado conmigo todavía. Tienen que hablar con la presidente. Ojalá pueda seguir aquí mucho tiempo. Es mi casa. Quiero hacer historia aquí”, declaró en Movistar+.

Declaraciones de Vinicius con motivo de los rumores de un supuesto interés y una gran oferta del fútbol árabe para que el brasilero juegue en su liga.

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! y gana premios cada semana.

¡LLÉVATE 01 IPHONE 16! GANA CAMISETAS OFICIALES, TOURS A ESTADIOS y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Vinicius Junior y su partido ante el City

No todo quedó allí debido a que el internacional con la Selección de Brasil habló de lo que vivió en el Etihad Stadium en el partido ante Manchester City (3-2 a favor de la 'Casa Blanca' por la Champions League).

"A veces es muy complicado porque los árbitros no defienden a los jugadores que se llevan las patadas. Cuando me dan patadas siempre recibo yo la tarjeta, pero mis compañeros y el cuerpo técnico me ayudan a estar centrado. No soy un santo, pero siempre quiero ganar de cualquier manera", dijo.

Además, reaccionó a la pancarta de los aficionados del Manchester City en apoyo a Rodrigo Hernández, por su victoria en el Balón de Oro sobre Vinicius Junior, y en la que tachan de "llorones" al Real Madrid con una canción de Oasis: "Stop Crying Your Heart Out".

"La veo, pero siempre que los aficionados contrarios hacen cosas ellos me dan más fuerza para hacer un gran partido. Aquí he hecho otra vez un gran partido y hemos podido ganar”, señaló.

Además, el exatacante de Flamengo agregó que "intento no hacer nada, pero ellos saben de nuestra historia y saben lo que podemos hacer en esta competición y aquí estamos otra vez”.



Por último, calentó lo que será la vuelta en el Bernabéu. "La vuelta que siempre es muy complicada, pero hay que seguir en esta línea; defendiendo como hoy y que nuestra afición pueda vivir una noche mágica", sostuvo 'Vini'.

NUESTROS PODCAST

¿Te pueden deportar aunque tengas la ciudadanía estadounidense?

¿Sabías que, aunque tengas la ciudadanía estadounidense, podrías ser deportado? En este episodio del Club de la Green Card, te explicamos los cuatro motivos principales por los que podrías perder tu ciudadanía a través de la desnaturalización. Infórmate y protege tu estatus en EE.UU.