Óscar Ibáñez confía en clasificar al Mundial 2026: "Estoy convencido de que podemos"

Y llegó el día. Óscar Ibañez fue presentado como nuevo director técnico de Perú para lo que serán los seis partidos que restan de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

La presentación de Óscar Ibáñez como flamante entrenador de la Selección Peruana se dio en la Videna y el también exarquero de la blanquirroja tuvo sus primeras palabras al frente del 'equipo de todos'. Se tiene fe para sacar la mayor cantidad de puntos posibles.

"Tengo una ventaja importante porque fui jugador de la selección. Tuve dos maestrías en cuerpos técnicos distintos (Ricardo Gareca y Sergio Markarián) y estoy convencido que los jugadores saben de estas situaciones. Siempre he sido de selección y cuando me tocó estar afuera, alenté. Dirigí hace poco y es un lindo reto. Estoy convencido que podemos", sostuvo Ibáñez en un primer momento.

Más adelante, el también exjugador de clubes como Universitario de Deportes y Cienciano dio cuenta del vínculo que firmó con la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

"El convenio es hasta el final del proceso. No vemos más allá y todo lo que se pueda aportar, se hará. Lo que nos ocupa son estos seis partidos de clasificación. La recepción de los jugadores ha sido espectacular y no me sorprende", indicó.

Luego, a Óscar Ibáñez se le preguntó por la comunicación que tuvo con los jugadores de la Selección Peruana en las últimas horas. Su trabajo ya dio inicio.

"Conocer lo que significa una eliminatoria y sé de lo que son capaces. Lo que me llena fue la comunicación que tuve con la mayoría y ellos están convencidos que se puede. Todavía estamos en carrera. Tengo convencimiento que los jugadores se van a levantar una vez más. Se corre un riesgo y somos hombres de fútbol. Estamos para asumir los retos", acotó.

Le dieron la bienvenida a Ibáñez

Hay que tener en cuenta que estas palabras de Óscar Ibáñez llegaron luego de la presentación de parte del presidente de la FPF, Agustín Lozano.

"Es una decisión y un respaldo de mi persona. Confío plenamente en tu trabajo. El reto es difícil, pero rechazo que digan que nos hemos dado por vencidos", sostuvo.

