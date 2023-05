Carlo Ancelotti arremete contra el racismo: "Que quede claro: Vinícius es la víctima, no es el culpable"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, quiso dejar "claro" que Vinícius Jr. "es la víctima y no el culpable" de los insultos racistas que recibió en el último partido en Mestalla contra el Valencia, por lo que criticó el "obsoleto" protocolo del racismo y pidió "actuar" a las instituciones, ya que "condenar no es suficiente".

"Estamos preocupados por lo que ha pasado, como todo el mundo. Es justo y correcto hablar del tema, puede ser una gran oportunidad para mejorar las cosas muy rápidamente. Vinícius está un poco triste, hoy (martes) no ha entrenado por una molestia en la rodilla. Estamos esperando a la sanción que puede tener, también ahí se podría abrir otro debate...", dijo el italiano.

Ancelotti a la defensa de Vinícius

Durante una rueda de prensa en la que Vinícius Jr. y los insultos racistas fueron los únicos protagonistas, Carlo Ancelotti lamentó que el brasileño sea "una víctima que a veces pasa por culpable, porque dicen que provoca con su actitud". "Pero que quede claro: es la victima de todo esto. Las víctimas son también los aficionados que se comportan de manera impecable", recordó.

"Y cuando dije estadio de Mestalla no me refiero a 46.000 personas, me refiero a un grupo que se ha portado muy mal, como en Mallorca o en Valladolid. No fueron 46.000, ahí pido disculpas, pero no son uno ni dos", insistió el técnico.

Carlo Ancelotti señaló que "ya es costumbre insultar" en los recintos deportivos, y de mostró "de acuerdo con lo que dijo Xavi Hernández". "Fue ejemplar. ¿Por qué tenemos la costumbre de insultar en el fútbol? ¿Por qué le decían tonto? No es un insulto racial, pero es un insulto", apuntó respecto al mensaje del DT del Barcelona respecto a Vinícius.

"Esto tiene que parar, porque estamos cansados de que nos insulten todos los días. Detrás del banquillo te dicen de todo: hijo de puta, maricón, que se muera tu padre o tu madre... Esto no es una guerra, es un deporte. Ojalá las instituciones sean claras, también LaLiga, la RFEF y los árbitros. También digo que España no es racista, pero sí hay racismo en España, como en otros sitios, tiene que acabar", dijo tajante.

A cada rodada fora de casa uma surpresa desagradável. E foram muitas nessa temporada. Desejos de morte, boneco enforcado, muitos gritos criminosos... Tudo registrado.



Mas o discurso sempre cai em “casos isolados”, “um torcedor”. Não, não são casos isolados. São episódios… pic.twitter.com/aSCMrt0CR8 — Vini Jr. (@vinijr) May 22, 2023

Medidas contra el racismo

El entrenador del Real Madrid insistió que el protocolo contra el racismo en LaLiga es “obsoleto” y comparó el ambiente de los estadios ante este problema en España con Inglaterra.

"Condenar no es suficiente, eso pasa desde hace mucho tiempo. Después de condenar tú tienes que actuar y todavía no lo han hecho. Hay países donde no te insultan, como en Inglaterra. Allí resolvieron este tema mucho tiempo, cuando en 1995 fueron expulsados de las competiciones europeas. Allí no hay policía. Aquí parece que vas a la guerra, tienes una camioneta enfrente, al lado, al otro lado. En Inglaterra lo han resuelto mucho antes tomando medidas drásticas”, resaltó.

