'All or Nothing' es la serie sobre fútbol de la plataforma de streaming Amazon Prime, que luego de mostrar el día a día desde dentro, de clubes como el Manchester City o Borussia Dortmund, presenta ahora su temporada con el Tottenham, uno de los equipos más emblemáticos de Inglaterra.

La serie con los 'Spurs' se centra en el nuevo periodo que afrontan tras la llegada de José Mourinho, quien reemplazó en el cargo a Mauricio Pochetino, que solo meses atrás llegó a la final de la Champions League.

En parte del trabajo audiovisual, se observa al técnico luso en su oficina, mientras escucha con atención las opiniones sobre su llegada al club.

“La salida de Pochettino de los Spurs está causando un gran revuelo en las redes sociales. No creo que nunca haya visto una respuesta tan fuerte por un entrenador que fue despedido. Es increíble. Personalmente, estoy sorprendido por su salida. Pero más sorprendido por la llegada de José... ¿es realmente el fútbol que quiere jugar el Tottenham? No estoy de acuerdo”, se oye desde el televisor sobre el DT.

En ese momento, se repasan algunos de los logros de Mourinho como la “Champions League, LaLiga, la Premier League” pero luego vuelven a juzgarlo y no se lo toma nada bien. “Mourinho ya ha pasado su mejor momento, mirá lo que paso en el (Manchester) United”, dice el periodista justo antes de que 'Mou' se acerce a la TV y la apague soltando un insulto: “¡Vete a la mierda!”

José Mourinho llegó a Tottenham en el transcurso de la temporada 2019-20, clasificando a la Europa League. Ahora comenzará una nueva campaña, donde se medirá ante Everton el 12 de setiembre en su primer partido de Premier League.