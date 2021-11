Joan Laporta, presidente del Barcelona, apuesta a Xavi como nuevo DT. | Fuente: EFE

Barcelona tiene la firme intención de hacerse con los servicios de Xavi Hernández como entrenador. Ya se lo han manifestado al Al Sadd, club del técnico, y por ello una expedición culé viajará a Doha este miércoles para cerrar trato.

No obstante, una pieza clave del Barcelona no formará parte del viaje. Según reporta este martes TV3, el presidente Joan Laporta decidió no salir de Cataluña y delegó funciones a otras personas en relación a la negociación con Xavi Hernández y Al Sadd.

De esta manera, el vicepresidente del fútbol del Barcelona, Rafa Yuste, y el director de fútbol, Mateu Alemany, serán los encargados de llevar a cabo las negociaciones con el club de Xavi.

Barcelona tiene claro que quiere a Xavi como entrenador

Xavi Hernández tiene contrato en Al Sadd hasta 2023. | Fuente: AFP

La prensa española califica esta decisión de parte de los blaugranas como arriesgada, sobre todo por las últimas declaraciones del dueño del conjunto qatarí, Mohammed bin Hamad.

"El jeque quiere un trato de iguales entre clubes. Quiere conversar directamente con Joan Laporta", es lo que dice, por su parte, el diario AS.

Así, en Barcelona llegarán de todas maneras a Doha para fichar a Xavi Hernández. No obstante, podrían recibir una negativa respuesta -de momento- de parte del jeque por la ausencia de Laporta.

Por otra parte, el primer conjunto catalán se verá las caras ante el Dinamo Kiev en el marco de la cuarta fecha de la fase de grupos de la Champions.

Es obligatorio que los dirigidos por Sergi Barjuan saquen los tres puntos ya que solo tienen solo tres puntos y marchan en la tercera casilla del Grupo E.

