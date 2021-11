Sergio Aguero firmó con el Barcelona por dos temporadas, hasta junio de 2023. | Fuente: @AFP

El último sábado medios españoles informaron que Sergio Agüero le anunció al Barcelona su decisión de retirarse del fútbol por sus problemas cardíacos. Sin embargo, luego de su debut como técnico 'azulgrana', Xavi Hernández, desmintió la información y comentó que había conversado con el jugador argentino.

"Del Kun Agüero no sé nada, hablé con él el otro día y lo que ha salido no es cierto. No tenemos esta información, no sé de dónde sale. Él está tranquilo, le dije que fuera viniendo cuando se encontrara bien. Es un tema médico. Hay que esperar", dijo el estratega español tras la victoria del Barcelona 1-0 ante Espanyol.

De momento, ni Barcelona ni el ‘Kun’ Agüero se han pronunciado frente a los fuertes rumores sobre su retiro, que fue revelado por el periodista Gerard Romero, quien es especialista en cobertura de los azulgranas. Según la mencionada fuente, el delantero argentino junto al club 'blaugrana' darán una conferencia de prensa en los próximos días para oficializar su drástica decisión.

El futbolista argentino, de 33 años, tuvo que marcharse del terreno de juego del partido ante el Alavés, el pasado 30 de octubre, por un malestar torácico. Los exámenes posteriores inficaron que tenía una arritmia cardíaca. Los médicos le han dicho al atacante culé que evite realizar actividad física durante tres meses por precaución.





NUESTROS PODCAST

¿Puede el coronavirus permanecer en los alimentos y las superficies?

Un estudio de investigadores peruanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos determinó que en los alimentos y las superficies no se mantiene la covid-19. El Dr. Elmer Huerta nos explica los detalles.