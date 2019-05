El ex futbolista brasilero lanzó duros comentarios al actual atacante del PSG y se animó a dar unos consejos para su mejora profesional. | Fuente: AFP

De un tiempo a esta parte, interrumpido por una lesión y marcado por el incidente de golpear a un hincha en la ceremonia de la Copa de Francia, Neymar Jr no viene pasando por su mejor momento profesional y se ha vuelto punto de críticas.

Entre ellos, Zé Roberto, no se guardó nada al momento de preguntársele cómo percibe a 'Ney' en la Selección de Brasil de cara a la Copa América: "No convocarle creo que sería un error, porque él es el principal jugador de la selección, pero castigarle despojándole del brazalete, creo que sería la mejor opción", indicó el ex futbolista brasilero en una entrevista a EFE.



En su opinión, 'Tite' no debe pasar por alto la actitud agresiva del atacante del PSG, ya que para ser capitán debe ser el "mayor ejemplo". "Creo que es el momento de que Neymar se reencuentre, reencuentre su plan de carrera y vuelva a ser lo que todos esperan que sea", agregó el ex Real Madrid y Bayern Munich.



Asimismo, sostuvo que el delantero se "equivocó" al marcharse del Barcelona al conjunto parisino. "Querer ser protagonista obstaculizó un poco su proceso de desarrollo como futbolista", detalló el brasilero en referencia a la transferencia más cara de la historia del fútbol.