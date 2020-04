Defensa argentino: "Ibrahimovic no era buen compañero, por eso se fue" | Fuente: Difusión

El defensor argentino Emiliano Insúa se encuentra ahora viviendo su 'etapa americana' en Los Ángeles Galaxy y prácticamente por poco es que no llegó a coincidir con el delantero sueco Zlatan Ibrahimovic, de quien comentó algunos cosas que no dejan en buen lugar al polémico jugador sueco.

"Sinceramente, no le conozco como persona, pero sí sé que tiene una personalidad extraña. Cuando llegué, me dijeron cosas que son bastante privadas, pero no sería correcto hablar de alguien que no conozco y con quien nunca he estado. Aquí dicen que no era un buen compañero y por eso se fue. Como jugador fue muy bueno, pero, como me dijeron, no era un buen compañero ", dijo el exjugador del Atlético de Madrid en diálogo con el programa 'Ataque Futbolero' en Radio Club 947.

Zlatan Ibrahimovic llegó a Los Ángeles Galaxy en el 2018 y registró un total de 53 goles en los 58 partidos oficiales que disputó. A inicio de temporada acabó fichando por el AC Milan, con el que mantiene contrato hasta el final del toneo y una opción de renovar por otro año.