Zlatan Ibrahimovic juega con 41 años en el Milan. | Fuente: AFP

Zlatan Ibrahimovic, que se recupera de una lesión en la rodilla, lanzó un nuevo 'dardo' en el mundo fútbol. Esta vez, las 'víctimas' fueron Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar, quienes a su parecer no tienen la misma trascendencia, que en su momento, él logró con el París Saint Germain (PSG).

El actual jugador de AC Milan señaló que desde su adiós en el fútbol francés todo se "derrumbó". "Desde que me fui de Francia todo se derrumbó. Ya no tienen nada de qué hablar. Francia me necesita pero yo no necesito a Francia", destacó.

Asimismo en entrevista con Canal+ francés, 'Ibra' agregó que "el hecho de que tengas a Mbappé, Neymar y Messi no ayuda".

Recordemos que PSG es líder de la Ligue 1, pero aún no ha logrado el título de la Champions League a pesar que cuenta con las más grandes estrellas del fútbol.

Zlatan en PSG

Ibrahimovic jugó en el PSG entre mediados de 2012 y 2016. El paso del atacante sueco en popular equipo de Francia fue a lo grande. Disputó 180 partidos y marcó 156 anotaciones. Y consiguió 12 títulos.

Sin embargo, lo suyo no solo fue anotar dado que consiguió 61 asistencias en los cinco años que fue jugador de PSG.





Messi no para de marcar

El atacante argentino Lionel Messi y el brasileño Neymar volvieron a ser las figuras clave en el PSG, que logró mantener su paso invicto por la Ligue 1 luego de imponerse al Troyes (4-3).

Luego de que el cuadro visitante se adelantara por conducto de Mama Balde con un gol de ‘vestidor’ (3), PSG recondujo el camino cuando el español Carlos Soler puso las tablas (24) con un remate a un pase al área del brasileño Neymar.

Ya en la segunda parte (55), apareció Lionel Messi, quien firmó el 2-2 con un soberbio disparo desde fuera del área luego de recibir un balón medido de Sergio Ramos.

Pasada la hora de juego (62), Messi y Neymar se combinaron para el 3-2, cuando el argentino dejó un balón servido en el corazón del área para que el brasileño lo enviara al fondo de la red.

Messi, que suma tres partidos consecutivos en todas las competiciones marcando y asistiendo, llegó a 12 goles y 13 servicios en los 17 partidos que ha disputado hasta el momento.