Amistoso internacional: México y Japón juegan un duelo amistoso

Te contamos la previa del duelo México vs Japón, que se enfrentarán en el estadio Oakland-Alameda County Coliseum mañana a las 21:00 horas.

México y Japón se verán las caras mañana en un choque amistoso. El encuentro se jugará a las 21:00 horas en el estadio Oakland-Alameda County Coliseum.

Últimos resultados de México en partidos

México no quiere lamentar otra caída: 2 a 4 finalizó su partido frente a Suiza.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 17 de noviembre, en Amistoso Internacional del torneo Amistosos Internacionales 2020, y México resultó vencedor por 2 a 0.

Horario México y Japón, según país