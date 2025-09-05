Amistoso internacional: México y Japón juegan un duelo amistoso

Te contamos la previa del duelo México vs Japón, que se enfrentarán en el estadio Oakland-Alameda County Coliseum mañana a las 21:00 horas.
México y Japón se verán las caras mañana en un choque amistoso. El encuentro se jugará a las 21:00 horas en el estadio Oakland-Alameda County Coliseum.
Últimos resultados de México en partidos
México no quiere lamentar otra caída: 2 a 4 finalizó su partido frente a Suiza.
La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 17 de noviembre, en Amistoso Internacional del torneo Amistosos Internacionales 2020, y México resultó vencedor por 2 a 0.
Horario México y Japón, según país
- Argentina: 23:00 horas
- Colombia y Perú: 21:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas