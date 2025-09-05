Amistoso internacional: Se enfrentan Estados Unidos y Rep. de Corea en duelo amistoso

En la previa de Estados Unidos vs Rep. de Corea, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 16:00 horas en el Sports Illustrated Stadium.
R. de Corea será mañana el rival de USA en un encuentro de carácter amistoso. Sports Illustrated Stadium será el escenario del choque que se jugará a partir de las 16:00 horas.
Últimos resultados de Estados Unidos en partidos
Estados Unidos fue derrotado en el Geodis Park frente a Suiza por 0 a 4 en el marcador.
La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 1 de febrero, en Partidos del torneo Amistoso Internacional, y Estados Unidos se quedó con la victoria por 2 a 0.
Horario Estados Unidos y Rep. de Corea, según país
- Argentina: 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas