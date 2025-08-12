Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Copa Libertadores: Flamengo e Internacional se encuentran en la llave 8

Flamengo e Internacional se encuentran en la llave 8
Flamengo e Internacional se encuentran en la llave 8
Nota IA

por Nota IA

·

Todo lo que tienes que saber en la previa de Flamengo vs Internacional. El duelo, a disputarse en el estadio el Maracanã mañana, comenzará a las 19:30 horas y será dirigido por Darío Herrera.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Por la llave 8 de la Copa Libertadores, se juega mañana el partido entre Flamengo e Inter a las 19:30 horas, en el estadio el Maracanã.

En los últimos 4 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 2 triunfos y 2 partidos igualados ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 28 de agosto, en Cuartos de Final del torneo Copa Libertadores 2019, y terminaron igualando en 1.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Darío Herrera.


Fecha y rival de Flamengo en el próximo partido de la Copa Libertadores
  • Llave 8: vs Internacional: 20 de agosto - 21:30 (hora Argentina)
Fecha y rival de Internacional en el próximo partido de la Copa Libertadores
  • Llave 8: vs Flamengo: 20 de agosto - 21:30 (hora Argentina)
Los resultados de Flamengo en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Táchira 0 vs Flamengo 1 (3 de abril)
  • Fase de Grupos: Flamengo 1 vs Central Córdoba (SE) 2 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Liga de Quito 0 vs Flamengo 0 (22 de abril)
  • Fase de Grupos: Central Córdoba (SE) 1 vs Flamengo 1 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Flamengo 2 vs Liga de Quito 0 (15 de mayo)
  • Fase de Grupos: Flamengo 1 vs Táchira 0 (28 de mayo)
Los resultados de Internacional en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Bahia 1 vs Internacional 1 (3 de abril)
  • Fase de Grupos: Internacional 3 vs At. Nacional 0 (10 de abril)
  • Fase de Grupos: Internacional 3 vs Nacional 3 (22 de abril)
  • Fase de Grupos: At. Nacional 3 vs Internacional 1 (8 de mayo)
  • Fase de Grupos: Nacional 0 vs Internacional 2 (15 de mayo)
  • Fase de Grupos: Internacional 2 vs Bahia 1 (28 de mayo)
Horario Flamengo e Internacional, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Flamengo Internacional Copa Libertadores

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA