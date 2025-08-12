Cerro Porteño vs. Estudiantes: ¿a qué hora juegan y dónde ver por octavos de Copa Libertadores?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cerro Porteño vs. Estudiantes se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en el marco de la ida de octavos de final en la Copa Libertadores 2025.

El elenco de Cerro Porteño llega a los octavos de la Libertadores, para chocar contra Estudiantes de La Plata, tras quedar en la segunda posición del Grupo G del certamen, detrás del Flamengo.

Por su parte, Estudiantes -a cargo del entrenador argentino Eduardo Domínguez- está entre los dos líderes del Grupo A de la liga argentina. Lleva tres victorias y una derrota en el torneo local.

¿Cómo llegan Cerro y Estudiantes a los octavos de final de la Copa Libertadores 2025?



El 'Ciclón de Barrio Obrero' viene de igualar a cero con el Nacional, en tanto que el popular 'pincharrata' llega de ganarle 2-1 a Independiente Rivadavia.

¿Cuándo y dónde juegan Cerro Porteño vs Estudiantes en vivo por los octavos de Copa Libertadores 2025?



El partido está programado para el miércoles 13 de agosto en el Estadio La Nueva Olla (Asunción). El recinto tiene una capacidad para 45,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Cerro Porteño vs Estudiantes en vivo por los octavos de Copa Libertadores 2025?

En Perú , el partido Cerro Porteño vs Estudiantes comienza a las 5:00 p.m.

, el partido Cerro Porteño vs Estudiantes comienza a las 5:00 p.m. En Argentina, el partido Cerro Porteño vs Estudiantes comienza a las 7:00 p.m.

En Paraguay, el partido Cerro Porteño vs Estudiantes comienza a las 7:00 p.m.

En Colombia, el partido Cerro Porteño vs Estudiantes comienza a las 5:00 p.m.

En Ecuador, el partido Cerro Porteño vs Estudiantes comienza a las 5:00 p.m.

En Chile, el partido Cerro Porteño vs Estudiantes comienza a las 6:00 p.m.

En Bolivia, el partido Cerro Porteño vs Estudiantes comienza a las 6:00 p.m.

En Venezuela, el partido Cerro Porteño vs Estudiantes comienza a las 6:00 p.m.

En Brasil, el partido Cerro Porteño vs Estudiantes comienza a las 7:00 p.m.

En Uruguay, el partido Cerro Porteño vs Estudiantes comienza a las 7:00 p.m.

¿Qué canales transmiten el Cerro Porteño vs Estudiantes en vivo por TV?

El partido de Cerro Porteño ante Estudiantes será transmitido por la señal de ESPN y Disney+. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Cerro Porteño vs Estudiantes: alineaciones posibles

Cerro Porteño: Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Matías Pérez, Lucas Quintana, Blas Riveros; Fabrizio Peralta, Jorge Morel, Cecilio Domínguez, Juan Iturbe; Sergio Araujo y Jonathan Torres.

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacíbar, Cristian Medina, Tiago Palacios; Guido Carrillo y Edwin Cetré.

