Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Cerro Porteño vs. Estudiantes: ¿a qué hora juegan y dónde ver por octavos de Copa Libertadores?

Señal de partido, Cerro vs Estudiantes por la Libertadores.
Señal de partido, Cerro vs Estudiantes por la Libertadores. | Fuente: RPP
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Consulta todos los detalles de lo que será el cotejo de Cerro Porteño ante Estudiantes en Asunción.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cerro Porteño vs. Estudiantes se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en el marco de la ida de octavos de final en la Copa Libertadores 2025.

El elenco de Cerro Porteño llega a los octavos de la Libertadores, para chocar contra Estudiantes de La Plata, tras quedar en la segunda posición del Grupo G del certamen, detrás del Flamengo.

Por su parte, Estudiantes -a cargo del entrenador argentino Eduardo Domínguez- está entre los dos líderes del Grupo A de la liga argentina. Lleva tres victorias y una derrota en el torneo local.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

¿Cómo llegan Cerro y Estudiantes a los octavos de final de la Copa Libertadores 2025?

El 'Ciclón de Barrio Obrero' viene de igualar a cero con el Nacional, en tanto que el popular 'pincharrata' llega de ganarle 2-1 a Independiente Rivadavia.

¿Cuándo y dónde juegan Cerro Porteño vs Estudiantes en vivo por los octavos de Copa Libertadores 2025?

El partido está programado para el miércoles 13 de agosto en el Estadio La Nueva Olla (Asunción). El recinto tiene una capacidad para 45,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Cerro Porteño vs Estudiantes en vivo por los octavos de Copa Libertadores 2025?

  • En Perú, el partido Cerro Porteño vs Estudiantes comienza a las 5:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Cerro Porteño vs Estudiantes comienza a las 7:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido Cerro Porteño vs Estudiantes comienza a las 7:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Cerro Porteño vs Estudiantes comienza a las 5:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido Cerro Porteño vs Estudiantes comienza a las 5:00 p.m.
  • En Chile, el partido Cerro Porteño vs Estudiantes comienza a las 6:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido Cerro Porteño vs Estudiantes comienza a las 6:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido Cerro Porteño vs Estudiantes comienza a las 6:00 p.m.
  • En Brasil, el partido Cerro Porteño vs Estudiantes comienza a las 7:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido Cerro Porteño vs Estudiantes comienza a las 7:00 p.m.

¿Qué canales transmiten el Cerro Porteño vs Estudiantes en vivo por TV?

El partido de Cerro Porteño ante Estudiantes será transmitido por la señal de ESPN y Disney+. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Cerro Porteño vs Estudiantes: alineaciones posibles

Cerro Porteño: Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Matías Pérez, Lucas Quintana, Blas Riveros; Fabrizio Peralta, Jorge Morel, Cecilio Domínguez, Juan Iturbe; Sergio Araujo y Jonathan Torres.

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacíbar, Cristian Medina, Tiago Palacios; Guido Carrillo y Edwin Cetré.

Te recomendamos

NUESTROS PODCAST

Redadas migratorias 2025: Trump lanza megaoperativo en ciudades latinas clave

Trump inicia el mayor programa de deportaciones en EE.UU. con redadas en Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Si eres inmigrante o tienes familia en estas ciudades, esto te interesa. Te explicamos qué pasa y qué puedes hacer para protegerte.

Video recomendado

Calculadora Copa Libertadores

¿Qué necesitan Alianza Lima y Universitario para pasar a la siguiente fase? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Cerro Porteño Estudiantes de La Plata Copa Libertadores

Más sobre Copa Libertadores

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA