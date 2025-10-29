Últimas Noticias
Copa Libertadores: Palmeiras y Liga de Quito se juegan todo por un pase a la final

Palmeiras y Liga de Quito se enfrentan en el estadio Allianz Parque, con el arbitraje de Wilmar Roldán Pérez. El duelo se jugará mañana desde las 19:30 horas.

Después de la goleada en la ida, LDU Quito define mañana si clasifica a Finales en el juego que corresponde a la llave 1 de la Copa Libertadores. El partido está programado para las 19:30 horas en el estadio Allianz Parque.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 1 victoria y al conjunto visitante con 2 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 23 de octubre, en Semifinales del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y Liga de Quito lo ganó por 3 a 0.

Palmeiras buscará la revancha para clasificar a la final, luego de que LDU Quito se quedara con la victoria por 3-0 en el duelo que abrió las semifinales del torneo. El vencedor de este choque se medirá ante Flamengo o Racing Club.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Wilmar Roldán Pérez.

Los resultados de Palmeiras en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Sporting Cristal 2 vs Palmeiras 3 (3 de abril)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 1 vs Cerro Porteño 0 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Bolívar 2 vs Palmeiras 3 (24 de abril)
  • Fase de Grupos: Cerro Porteño 0 vs Palmeiras 2 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 2 vs Bolívar 0 (15 de mayo)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 6 vs Sporting Cristal 0 (28 de mayo)
  • Octavos de Final: Universitario 0 vs Palmeiras 4 (14 de agosto)
  • Octavos de Final: Palmeiras 0 vs Universitario 0 (21 de agosto)
  • Cuartos de Final: River Plate 1 vs Palmeiras 2 (17 de septiembre)
  • Cuartos de Final: Palmeiras 3 vs River Plate 1 (24 de septiembre)
  • Semifinales: Liga de Quito 3 vs Palmeiras 0 (23 de octubre)
Los resultados de Liga de Quito en partidos > de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Central Córdoba (SE) 0 vs Liga de Quito 0 (3 de abril)
  • Fase de Grupos: Liga de Quito 2 vs Táchira 0 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Liga de Quito 0 vs Flamengo 0 (22 de abril)
  • Fase de Grupos: Táchira 2 vs Liga de Quito 3 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Flamengo 2 vs Liga de Quito 0 (15 de mayo)
  • Fase de Grupos: Liga de Quito 3 vs Central Córdoba (SE) 0 (28 de mayo)
  • Octavos de Final: Botafogo 1 vs Liga de Quito 0 (14 de agosto)
  • Octavos de Final: Liga de Quito 2 vs Botafogo 0 (21 de agosto)
  • Cuartos de Final: Liga de Quito 2 vs São Paulo 0 (18 de septiembre)
  • Cuartos de Final: São Paulo 0 vs Liga de Quito 1 (25 de septiembre)
  • Semifinales: Liga de Quito 3 vs Palmeiras 0 (23 de octubre)
Horario Palmeiras y Liga de Quito, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

