LaLiga EA Sports: Real Oviedo quiere dejar el último lugar de la tabla ante Atlético de Madrid

Te contamos la previa del duelo Atlético de Madrid vs Real Oviedo, que se enfrentarán en el estadio el Metropolitano mañana a las 15:00 horas.
Atlético de Madrid y Real Oviedo se medirán mañana a las 15:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 14 de la Liga y se disputará en el estadio el Metropolitano.
Así llegan Atlético de Madrid y Real Oviedo
El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.
Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga
Atlético de Madrid derrotó por 1 a 0 a Getafe en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. Llega entonado a esta fecha luego de 4 triunfos y tratará de mantener su racha. En esos cotejos, lleva convertidos 10 goles y le han marcado 1.
Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga
Real Oviedo sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Rayo Vallecano. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 derrotas y 2 empates. Ha convertido 3 goles y ha recibido 6 en contra.
El local está en el cuarto puesto con 28 puntos (8 PG - 4 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 9 unidades y se coloca en el vigésimo lugar en el torneo (2 PG - 3 PE - 8 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|32
|13
|10
|2
|1
|16
|2
|Barcelona
|31
|13
|10
|1
|2
|21
|3
|Villarreal
|29
|13
|9
|2
|2
|15
|4
|Atlético de Madrid
|28
|13
|8
|4
|1
|14
|20
|Real Oviedo
|9
|13
|2
|3
|8
|-13
Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 19: vs Barcelona: 2 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Athletic Bilbao: 6 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Valencia: 13 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Girona: 21 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 15: vs Mallorca: 5 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Sevilla: 14 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Celta: 20 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
Horario Atlético de Madrid y Real Oviedo, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas