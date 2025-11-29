LaLiga EA Sports: Real Madrid enfrenta a Girona para seguir en la punta

La previa del choque de Girona ante Real Madrid, a disputarse en el estadio Municipal de Montilivi mañana desde las 15:00 horas.

A partir de las 15:00 horas, Girona y Real Madrid protagonizarán mañana su choque por la fecha 14 de la Liga, en el estadio Municipal de Montilivi.

Así llegan Girona y Real Madrid

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona sacó un empate por 1 en su visita a Betis. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha recibido 8 goles en su arco y ha marcado 7 tantos en el rival.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid obtuvo un punto gracias a un empate en 2 frente a Elche. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 3 y ha empatado 1, con 9 goles a sus rivales y han vencido su valla 3 veces.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 1 vez ganó el local y 4 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 23 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y el marcador favoreció a Real Madrid con un marcador de 2-0.

El local se ubica en el décimo octavo puesto con 11 puntos (2 PG - 5 PE - 6 PP), mientras que el visitante tiene 32 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (10 PG - 2 PE - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 32 13 10 2 1 16 2 Barcelona 31 13 10 1 2 21 3 Villarreal 29 13 9 2 2 15 4 Atlético de Madrid 28 13 8 4 1 14 18 Girona 11 13 2 5 6 -13

Fechas y rivales de Girona en los próximos partidos de la Liga

Fecha 15: vs Elche: 7 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Real Sociedad: 12 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Atlético de Madrid: 21 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de la Liga

Fecha 19: vs Athletic Bilbao: 3 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Celta: 7 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Alavés: 14 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Sevilla: 20 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Horario Girona y Real Madrid, según país