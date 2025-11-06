Últimas Noticias
LaLiga EA Sports: Real Sociedad visita a Elche por la fecha 12

La previa del choque de Elche ante Real Sociedad, a disputarse en el estadio Martínez Valero mañana desde las 15:00 horas. El árbitro será Isidro Díaz de Mera Escuderos.

A partir de las 15:00 horas, Elche y Real Sociedad protagonizarán mañana su choque por la fecha 12 de la Liga, en el estadio Martínez Valero.

Así llegan Elche y Real Sociedad

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche sufrió un duro golpe al caer 1 a 3 en la ultima jornada ante Barcelona. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 8 goles y ha marcado 4 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad viene de derrotar a Athletic Bilbao con un marcador 3 a 2. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 7 goles y le han convertido 7 en su arco.

Es mucha la diferencia que logró sacarle la visita en el historial del torneo al local: todas victorias en los últimos 5 enfrentamientos entre sí. Jugaron por última vez en esta competencia el 19 de marzo, en el torneo España - LaLiga Santander 2022-2023, y el marcador favoreció a Real Sociedad con un marcador de 2-0.

El local se ubica en el noveno puesto con 14 puntos (3 PG - 5 PE - 3 PP), mientras que el visitante tiene 12 unidades y se coloca en décimo cuarto lugar de la tabla (3 PG - 3 PE - 5 PP).

Isidro Díaz de Mera Escuderos será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid3011100116
2Barcelona251181215
3Villarreal231172212
9Elche1411353-1
14Real Sociedad1211335-3

Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 13: vs Real Madrid: 23 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Getafe: 28 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Girona: 7 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 17: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Sociedad en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 13: vs Osasuna: 22 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Villarreal: 30 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Alavés: 6 de diciembre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 17: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
Horario Elche y Real Sociedad, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

