LaLiga EA Sports: Se enfrentan Espanyol y Villarreal por la fecha 12

En la previa de Espanyol vs Villarreal, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 15:00 horas en el el Cornellá-El Prat.

Por la fecha 12 de la Liga, Espanyol y Villarreal se enfrentan mañana desde las 15:00 horas en el el Cornellá-El Prat.

Así llegan Espanyol y Villarreal

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol fue derrotado en el Mendizorroza frente a Alavés por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 2, empatado 1 y perdido 1. Le convirtieron 4 goles y tiene 5 a favor.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal viene de vencer a Rayo Vallecano en casa por 4 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Además, marcó un total de 10 goles y 5 le han convertido.

Los 5 últimos cotejos que jugaron en este campeonato terminaron siempre con victoria para la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 27 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Villarreal se quedó con la victoria por 1 a 0.

El anfitrión está en el sexto puesto con 18 puntos (5 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 23 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (7 PG - 2 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 30 11 10 0 1 16 2 Barcelona 25 11 8 1 2 15 3 Villarreal 23 11 7 2 2 12 4 Atlético de Madrid 22 11 6 4 1 11 6 Espanyol 18 11 5 3 3 2

Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de la Liga

Fecha 13: vs Sevilla: 24 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Celta: 30 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Rayo Vallecano: 7 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Villarreal en los próximos partidos de la Liga

Fecha 13: vs Mallorca: 22 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Real Sociedad: 30 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Getafe: 6 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Horario Espanyol y Villarreal, según país