Liga de Francia: Le Havre AC se enfrenta ante la visita Nantes por la fecha 12

Le Havre AC y Nantes se enfrentan en el estadio Stade Océane, con el arbitraje de Romain Lissorgue. El duelo se jugará el sábado 8 de noviembre desde las 13:00 horas.

Así llegan Le Havre AC y Nantes

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Le Havre AC en partidos de la Ligue 1

En la fecha anterior, Le Havre AC se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Toulouse. Con 2 triunfos, 1 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 6 goles marcados y con 8 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Nantes en partidos de la Ligue 1

Nantes cayó 0 a 2 ante Metz. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria, igualó 1 vez y perdió en 2 oportunidades. Con 5 goles a favor, ha recibido 10 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 30 de marzo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Le Havre AC lo ganó por 3 a 2.

El local está en el décimo segundo puesto y alcanzó 13 puntos (3 PG - 4 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 9 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (2 PG - 3 PE - 6 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Romain Lissorgue.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 24 11 7 3 1 12 2 Olympique de Marsella 22 11 7 1 3 14 3 Lens 22 11 7 1 3 7 12 Le Havre AC 13 11 3 4 4 -4 15 Nantes 9 11 2 3 6 -7

Fechas y rivales de Le Havre AC en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 13: vs PSG: 22 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Lille: 30 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Paris FC: 7 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Olympique Lyon: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Angers: 4 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Nantes en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 13: vs Lorient: 23 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Olympique Lyon: 30 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Lens: 6 de diciembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Angers: 12 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Olympique de Marsella: 4 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Horario Le Havre AC y Nantes, según país