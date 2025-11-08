Liga de Francia: Metz y Nice se miden por la fecha 12

Palpitamos la previa del choque entre Metz y Nice. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Stephanie Frappart.
El cotejo entre Metz y Nice, por la fecha 12 de la Ligue 1, se jugará el próximo domingo 9 de noviembre, a partir de las 11:15 horas, en el estadio Stade Saint-Symphorien.
Así llegan Metz y Nice
En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.
Últimos resultados de Metz en partidos de la Ligue 1
Metz logró un triunfo por 2-0 ante Nantes. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 3 compromisos y ganó 1, en los que acumuló 13 goles en contra frente a 5 a favor.
Últimos resultados de Nice en partidos de la Ligue 1
Nice viene de caer derrotado 0 a 1 ante PSG. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego empatado y solo 3 triunfos. Marcó 9 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 6 ocasiones.
Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 27 de enero, en el torneo Francia - Ligue 1 Uber Eats 2023-24, y fue Nice quien ganó 1 a 0.
El local está en el décimo séptimo puesto y alcanzó 8 puntos (2 PG - 2 PE - 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 17 unidades y está en el octavo lugar en el campeonato (5 PG - 2 PE - 4 PP).
Stephanie Frappart es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|24
|11
|7
|3
|1
|12
|2
|Olympique de Marsella
|22
|11
|7
|1
|3
|14
|3
|Lens
|22
|11
|7
|1
|3
|7
|8
|Nice
|17
|11
|5
|2
|4
|0
|17
|Metz
|8
|11
|2
|2
|7
|-16
Fechas y rivales de Metz en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 13: vs Stade Brestois: 23 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Stade Rennes: 28 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Auxerre: 7 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs PSG: 13 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Lorient: 4 de enero - 13:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Nice en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 13: vs Olympique de Marsella: 21 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Lorient: 30 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Angers: 7 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Lens: 14 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs RC Strasbourg: 3 de enero - 15:00 (hora Argentina)
Horario Metz y Nice, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:15 horas
- Colombia y Perú: 11:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:15 horas
- Venezuela: 12:15 horas