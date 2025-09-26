Serie A: Inter visita a Cagliari por la fecha 5

La previa del choque de Cagliari ante Inter, a disputarse en el estadio Sardegna Arena mañana desde las 13:45 horas. El árbitro será Marco Piccinini.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A partir de las 13:45 horas, Cagliari e Inter protagonizarán mañana su choque por la fecha 5 de la Serie A, en el estadio Sardegna Arena.

Así llegan Cagliari y Inter

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

Cagliari viene de vencer a Lecce con un marcador de 2-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 1 derrota y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 3 goles en contra y pudo convertir 5.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter viene de derrotar a Sassuolo con un marcador 2 a 1. En los últimos 3 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad y resultó perdedor en 2 ocasiones. Anotó 11 goles y le han convertido 7 en su arco.

Inter atraviesa una racha adversa fuera de su casa. Nunca pudo sumar ni un punto al perder cada uno de sus encuentros como visitante.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 4 veces). Empataron otro 1. Jugaron por última vez en esta competencia el 12 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y el marcador favoreció a Inter con un marcador de 3-1.

El local se ubica en el séptimo puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 6 unidades y se coloca en décimo lugar de la tabla (2 PG - 2 PP).

Marco Piccinini será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 12 4 4 0 0 6 2 Juventus 10 4 3 1 0 4 3 Milan 9 4 3 0 1 5 7 Cagliari 7 4 2 1 1 2 10 Inter 6 4 2 0 2 4

Fechas y rivales de Cagliari en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 6: vs Udinese: 5 de octubre - 07:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Bologna: 19 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Hellas Verona: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Sassuolo: 30 de octubre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Lazio: 3 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Inter en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 6: vs Cremonese: 4 de octubre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Roma: 18 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Napoli: 25 de octubre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Fiorentina: 29 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Hellas Verona: 2 de noviembre - 08:30 (hora Argentina)

Horario Cagliari e Inter, según país