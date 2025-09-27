Serie A: Napoli quiere llegar al liderato y mantener su invicto ante Milan

Napoli se mide ante Milan en el estadio San Siro mañana a las 13:45 horas. El partido será supervisado por Daniele Chiffi.

Mañana desde las 13:45 horas, Milan recibirá a Napoli en el estadio San Siro, por la fecha 5 de la Serie A.

Así llegan Milan y Napoli

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

Milan ganó el encuentro previo ante Udinese por 3-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 3 partidos disputados: 1 derrota y 2 victorias, han vencido su valla 2 veces y logró marcar 7 goles a favor.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

Napoli llega triunfante luego de ver caer a Pisa con un marcador 3-2. El conjunto no para de sumar victorias en los últimos 3 encuentros. Mantiene su racha positiva, con 9 goles a favor y ha sufrido 3 en contra en esos partidos.

Napoli lleva adelante una buena campaña fuera de casa, venciendo a su oponente en cada ocasión.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 30 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Napoli se impuso por 2 a 1.

El local se ubica en el tercer puesto con 9 puntos (3 PG - 1 PP), mientras que el visitante tiene 12 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (4 PG).

Daniele Chiffi es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 12 4 4 0 0 6 2 Juventus 10 4 3 1 0 4 3 Milan 9 4 3 0 1 5 4 Roma 9 4 3 0 1 2 5 Atalanta 8 4 2 2 0 6

Fechas y rivales de Milan en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 6: vs Juventus: 5 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Fiorentina: 19 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Pisa: 24 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Atalanta: 28 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Roma: 2 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Napoli en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 6: vs Genoa: 5 de octubre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Torino: 18 de octubre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Inter: 25 de octubre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Lecce: 28 de octubre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Como 1907: 1 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Horario Milan y Napoli, según país