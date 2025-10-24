Serie A: Lecce visita a Udinese por la fecha 8

La previa del choque de Udinese ante Lecce, a disputarse en el estadio Stadio Friuli el sábado 25 de octubre desde las 08:00 horas. El árbitro será Ermanno Feliciani.
Así llegan Udinese y Lecce
Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.
Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A
Udinese sacó un empate por 1 en su visita a Cremonese. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha recibido 8 goles en su arco y ha marcado 4 tantos en el rival.
Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A
Lecce obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a Sassuolo. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1, ha perdido 2 y ha empatado 1, con 5 goles a sus rivales y han vencido su valla 8 veces.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 21 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y el marcador favoreció a Udinese con un marcador de 0-1.
El local se ubica en el décimo primer puesto con 9 puntos (2 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 6 unidades y se coloca en décimo sexto lugar de la tabla (1 PG - 3 PE - 3 PP).
Ermanno Feliciani será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Milan
|16
|7
|5
|1
|1
|7
|2
|Inter
|15
|7
|5
|0
|2
|10
|3
|Napoli
|15
|7
|5
|0
|2
|5
|11
|Udinese
|9
|7
|2
|3
|2
|-3
|16
|Lecce
|6
|7
|1
|3
|3
|-5
Fechas y rivales de Udinese en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 9: vs Juventus: 29 de octubre - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Atalanta: 1 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Roma: 9 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Bologna: 22 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Parma: 29 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Lecce en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 9: vs Napoli: 28 de octubre - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Fiorentina: 2 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Hellas Verona: 8 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Lazio: 23 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Torino: 30 de noviembre - 08:30 (hora Argentina)
Horario Udinese y Lecce, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela: 09:00 horas