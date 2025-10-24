Serie A: Lecce visita a Udinese por la fecha 8

La previa del choque de Udinese ante Lecce, a disputarse en el estadio Stadio Friuli el sábado 25 de octubre desde las 08:00 horas. El árbitro será Ermanno Feliciani.

Udinese recibirá a Lecce, en el marco de la fecha 8 de la Serie A, el próximo sábado 25 de octubre a partir de las 08:00 horas, en el estadio Stadio Friuli.

Así llegan Udinese y Lecce

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

Udinese sacó un empate por 1 en su visita a Cremonese. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha recibido 8 goles en su arco y ha marcado 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a Sassuolo. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1, ha perdido 2 y ha empatado 1, con 5 goles a sus rivales y han vencido su valla 8 veces.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 21 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y el marcador favoreció a Udinese con un marcador de 0-1.

El local se ubica en el décimo primer puesto con 9 puntos (2 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 6 unidades y se coloca en décimo sexto lugar de la tabla (1 PG - 3 PE - 3 PP).

Ermanno Feliciani será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Milan 16 7 5 1 1 7 2 Inter 15 7 5 0 2 10 3 Napoli 15 7 5 0 2 5 11 Udinese 9 7 2 3 2 -3 16 Lecce 6 7 1 3 3 -5

Fechas y rivales de Udinese en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 9: vs Juventus: 29 de octubre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Atalanta: 1 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Roma: 9 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Bologna: 22 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Parma: 29 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Lecce en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 9: vs Napoli: 28 de octubre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Fiorentina: 2 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Hellas Verona: 8 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Lazio: 23 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Torino: 30 de noviembre - 08:30 (hora Argentina)

Horario Udinese y Lecce, según país