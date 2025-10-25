Serie A: Por la fecha 8, Lazio recibirá a Juventus

Toda la previa del duelo entre Lazio y Juventus. El partido se jugará en el estadio Stadio Olimpico el domingo 26 de octubre a las 14:45 horas. Será arbitrado por Andrea Colombo.

El duelo entre Lazio y Juventus correspondiente a la fecha 8 se disputará en el estadio Stadio Olimpico desde las 14:45 horas, el domingo 26 de octubre.

Así llegan Lazio y Juventus

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 0 en el partido anterior.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

En su visita anterior, Lazio empató por 0 con Atalanta. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 6 goles marcados y con 5 en su valla.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

A Juventus no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 2 ante Como 1907. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 victoria y 3 empates, tiene 6 goles a favor y ha recibido 7 en contra.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 10 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y terminó con un marcador 1-1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo segundo puesto y tiene 8 puntos (2 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que la visita sumó 12 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (3 PG - 3 PE - 1 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Andrea Colombo.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Milan 16 7 5 1 1 7 2 Inter 15 7 5 0 2 10 3 Napoli 15 7 5 0 2 5 7 Juventus 12 7 3 3 1 2 12 Lazio 8 7 2 2 3 3

Fechas y rivales de Lazio en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 9: vs Pisa: 30 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Cagliari: 3 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Inter: 9 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Lecce: 23 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Milan: 29 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Juventus en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 9: vs Udinese: 29 de octubre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Cremonese: 1 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Torino: 8 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Fiorentina: 22 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Cagliari: 29 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Horario Lazio y Juventus, según país