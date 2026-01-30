Serie A: Se enfrentan Cagliari y Hellas Verona por la fecha 23

En la previa de Cagliari vs Hellas Verona, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 14:45 horas en el estadio Sardegna Arena. El árbitro designado será Kevin Bonacina.

Por la fecha 23 de la Serie A, Cagliari y Hellas Verona se enfrentan mañana desde las 14:45 horas en el estadio Sardegna Arena.

Así llegan Cagliari y Hellas Verona

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

Cagliari ganó su último duelo ante Fiorentina por 2 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 7 goles en contra y 5 a favor.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona llega a este encuentro tras perder 1 a 3 ante Udinese. En los últimos enfrentamientos, igualó 2 veces y ha perdido en 2 ocasiones. Con 5 goles a favor, ha recibido 9 en contra.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 26 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y firmaron un empate en 2.

El anfitrión está en el décimo segundo puesto con 25 puntos (6 PG - 7 PE - 9 PP), mientras que la visita acumula 14 unidades y se ubica en décimo noveno lugar en el campeonato (2 PG - 8 PE - 12 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Kevin Bonacina.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 52 22 17 1 4 31 2 Milan 47 22 13 8 1 18 3 Roma 43 22 14 1 7 14 12 Cagliari 25 22 6 7 9 -7 19 Hellas Verona 14 22 2 8 12 -19

Fechas y rivales de Cagliari en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 24: vs Roma: 9 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Hellas Verona en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 24: vs Pisa: 6 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Horario Cagliari y Hellas Verona, según país