Serie A: Por la fecha 23, Lazio recibirá a Genoa

Toda la previa del duelo entre Lazio y Genoa. El partido se jugará en el estadio Stadio Olimpico mañana a las 14:45 horas. Será arbitrado por Luca Zufferli.
Desde las 14:45 horas, Lazio y Genoa se enfrentan mañana por la fecha 23 de la Serie A en el estadio Stadio Olimpico.
Así llegan Lazio y Genoa
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A
En su visita anterior, Lazio empató por 0 con Lecce. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 3 goles marcados y con 7 en su valla.
Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A
Genoa venció en casa a Bologna por 3 a 2. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1 y ha empatado 3. Además, logró gritar 8 goles y ha recibido 4 en su arco.
En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenció 1 triunfo para el visitante y 4 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 29 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó con un marcador 0-3 a favor de Lazio.
El dueño de casa se encuentra en el noveno puesto y tiene 29 puntos (7 PG - 8 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 23 unidades y está en el décimo tercer lugar en el torneo (5 PG - 8 PE - 9 PP).
El juez seleccionado para supervisar el partido es Luca Zufferli.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|52
|22
|17
|1
|4
|31
|2
|Milan
|47
|22
|13
|8
|1
|18
|3
|Roma
|43
|22
|14
|1
|7
|14
|9
|Lazio
|29
|22
|7
|8
|7
|2
|13
|Genoa
|23
|22
|5
|8
|9
|-6
Fechas y rivales de Lazio en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 24: vs Juventus: 8 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Genoa en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 24: vs Napoli: 7 de febrero - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
Horario Lazio y Genoa, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas