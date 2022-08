Alianza Lima marcha líder de la Liga Femenina. | Fuente: Club Alianza Lima

En enero de 2022, se dio a conocer la incorporación de Maryory Sánchez a Millonarios de Colombia, para disputar la Liga Femenina del mencionado país. Tras culminar el campeonato, y quedar sin competencia en la segunda mitad del año, la portera decidió retornar a su natal Perú para defender la camiseta de Alianza Lima.

La arquera titular de la Selección Peruana optó por regresar al cuadro blanquiazul, con el que disputó la Copa Libertadores Femenina 2021. Ahora, el objetivo de 'Mayito' es conseguir el bicampeonato con el equipo de La Victoria.

Este martes 9 de agosto, Alianza Lima hizo oficial la incorporación de Sánchez. El anuncio se hizo mediante las redes sociales oficiales del club.

"¡Vamos por el 'Bi', Maryory! #AlianzaLima #Íntimas", fue el mensaje con el que se acompañó las tres fotografías del post.

Ahora, Maryory Sánchez deberá pelearle el puesto a Annie del Carpio, portera titular en Alianza. Asimismo, Alexandra Zamora también compite por el lugar.

Próximo reto de Alianza Lima

Alianza Lima, líder de la Liga Femenina Pluspetrol 2022, enfrentará el sábado 13 de agosto a Ayacucho FC. El encuentro está pactado al mediodía, en el estadio Ciudad de Cumaná de Ayacucho.

En caso de ganar, terminará al etapa regular como puntero y arrancará el hexagonal final con +2 puntos. Además, jugará tres encuentros de local y dos de visitante.

En caso de empatar, deberá esperar que Universitario no gane ante FC Killas, para culminar esta etapa como líder. Si no, terminará en segundo lugar y arrancará el hexagonal no con +2, sino con +1,

En caso de perder, deberá esperar que Universitario pierda. Mannucci, ganando, podría igualarlo en puntaje, pero la diferencia de goles es muy amplia entre ambos equipos.

Ayacucho FC, por su parte, se ubica en el puesto 6 de la tabla y lucha por ser parte de los seis equipos que peleen por el campeonato, y no de los seis que escapen del descenso.

Tabla de posiciones de la Liga Femenina

Equipo PJ PG PE PP DG PTS 1 Alianza Lima 11 10 1 0 47 31 2 Universitario 11 10 0 1 31 30 3 Carlos A. Mannucci** 11 9 1

1 31 28 4 Sporting Cristal 11 7 0 4 18 21 5 César Vallejo 12

6 2 4 8 20 6 Ayacucho FC 11 4 3 4 -6 15 7 D. Municipal 11

4 2 6 -6 14 8 Cantolao* 11 2 4 4 3 13 9 Atlético Trujillo 11 4 1

6 -31

13 10 FC Killas 11 3 3 5 3

12 11 San Martín 11 2 0 9 -31

6 12 Sport Boys 11 1 0 10 -28

3 13 UTC 11 0 1

10 -47

1

* Se declaró como ganador a Cantolao ante San Martín (fecha 3) con marcador de 3-0.

** Se declaró como ganador a Carlos A. Mannucci ante Ayacucho (fecha 4) con marcador de 3-0.

