José Letelier, DT de Alianza Lima: su regreso al club, la pretemporada y los objetivos en la Liga Femenina 2024

En octubre, poco después de la final 2023, Alianza Lima presentó a su nuevo entrenador de cara a la Liga Femenina 2024. José Letelier, un hombre identificado con el club, pegó la vuelta, pero ahora como director técnico.

Los trabajos, ya de la mano del chileno, continuaron hasta diciembre, mes en el que tomó decisiones de cara a la siguiente temporada. Así, ya con un equipo diseñado en su mente, el 4 de enero empezó la pretemporada.

Han pasado más de dos meses desde entonces, y la Liga Femenina está próxima a iniciar. En ese contexto, Letelier, DT íntimo, conversó con RPP Noticias sobre su impresiones, los motivos que lo llevaron a firmar por Alianza y quiénes son las jugadoras que más lo sorprendieron.

Ha sido una larga pretemporada, ¿cómo ve al equipo?

Ha sido un tiempo importante en el que hemos trabajado para alinear el plantel. Nos hemos enfocado en establecer la forma, la idea, en mejorar el componente físico. Ha sido importante, lo hemos ido logrando. Hay mucha ilusión, deseo de que esto ya empiece. En unos días ya estamos iniciando, así que estamos contentos.

Alianza Lima sorprendió con la contratación de dos brasileñas para esta temporada. ¿Qué pueden aportar?

Cada año hay renovaciones, incorporaciones y algunas jugadoras se van por decisiones técnicas o por una mejor oferta. El plantel lo hemos delineado con jugadoras que ya estaban, con otras de menores y con la incorporación de dos brasileñas que hemos analizado desde mi llegada. Creo que se han acoplado bien a lo que hemos necesitado. Ya teníamos extranjeras como Neidy Romero y Heidy Padilla, que son jugadoras importantes que me han dejado muy conforme. Rafaela Marques y Taisa Asuncao son jugadoras que van a aportar mucho. Esperamos una jugadora a mitad de cancha como Rafinha, con mucho recorrido y experiencia que nos va a ayudar en el armado de juego. Taisa es muy buena técnicamente. Esperemos que sea importante para este año. No es fácil traer jugadoras al Perú.

¿Cómo las convenció?

Conversando con ellas. Los mostramos lo que era nuestra idea, lo que se está trabajando en Alianza Lima. Fue un trabajo importante convencerlas de llegar a Alianza y creo que están muy contentas con lo que han visto en este periodo. Esperamos que todo lo que iniciamos pueda tener un buen desarrollo.

Rafinha Marques y Thaisa Renata, refuerzos de Alianza Lima. | Fuente: Club Alianza Lima Femenino

¿Y a usted qué lo convenció de dejar Chile para llegar a Perú, un fútbol femenino aún en desarrollo?

Yo me inicio en el fútbol femenino hace bastante tiempo en mi club de origen, que fue Colo Colo, luego estuve en la selección chilena. Cumplimos una etapa importante en Chile y Alianza se contacta para ofrecerme esta posibilidad. La acepté por muchas cosas: por el arraigo, por el cariño, por el desafío profesional. Me hizo mucho sentido la propuesta a raíz de lo que inicié en Chile hace más de 15 años, desarrollando todo lo que era fútbol femenino, creando un cambio en ese sentido. Me fue muy familiar esa idea de desarrollar el fútbol femenino de Alianza lima, de generar un cambio. Eso para mí fue muy atrayente y esperemos que se pueda ratificar, no solo con el desarrollo que se quiere, sino también con los resultados. Es una apuesta interesante y, en base a eso, tomé la decisión.

¿Qué jugadoras le llamaron la atención desde su llegada?

No quiero detenerme en alguna jugadora en particular, pero sabemos que Alianza Lima tiene una cantera con jugadors que hemos podido incorporar. Adriana Lúcar es una jugadora interesante, goleadora en distintos torneos. Sashenka es una jugadora de proyección, lo mismo que Birka Ruíz y Lucerito Huamán. Heidy Padilla, si bien es extranjera que lleva ya tiempo en Alianza, me ha llamado la atención por su intensidad, agresividad futbolística, lo mismo que Emily 'Peque' Flores, una jugadora con mucho recorrido. Tenemos jugadoras muy buenas técnicamente y hemos ganado en parte física.

¿Le gusta el fixture de Alianza Lima?

Iniciamos con Municipal y, para mí, eso es lo más importante, con el respeto que se merecen todos los equipos que se preparan para el torneo. Siempre priorizaré al primer equipo. Luego tenemos fecha libre y nuestra prioridad será el que viene y así sucesivamente. Cada equipo tiene sus méritos, su dificultad y sabemos que cada partido vale tres puntos. Lo esencial será preocuparnos del rival de turno.

¿Qué le genera enfrentar a Sporting Cristal y Universitario de Deportes de forma consecutiva?

Sabemos que hay partidos excluyentes, por la connotación de equipos grandes que genera un atractivo adicional al torneo. Es importante jugar esos partidos porque vamos viendo el nivel al que vamos compitiendo. Por eso, creo que cada partido va a ser interesante al momento de jugarlo. Cada partido tiene un componente especial. Jugar un clásico y partidos complejos siempre va a ser un desafío mayor. Esperaremos esos partidos en el momento oportuno.

¿A qué jugará el equipo de José Letelier?

Los equipos en los que he estado, con el respeto a los rivales, siempre la idea es tratar de proponer, ser equipo ofensivo que juegue bien al fútbol, ser un equipo intenso y eso es lo que esperamos en este torneo.

¿Con algún sistema en especial?

Los sistemas, para mí, son funcionales, son flexibles. En un partido, el orden es importante. De inicio, el sistema te marca eso, pero, a medida que el juego se desarrolla, los sistemas van siendo dinámicos y funcionales. Uno puede iniciar con un sistema y pasar de un 4-3-3 a un 2-4-4, por ejemplo. Yo trato de generar dinámica de juego. Lo importante es ser un equipo ordenado y saber a qué estamos jugando.

¿Hay presión por alzar la copa?

Es una tarea difícil. Alianza Lima, en los últimos años, viene siendo protagonista, jugando finales, saliendo campeón. Lastimosamente, no pudo lograr el tricampeonato. Alianza siempre, en el torneo, va a ser animador, por lo tanto, si bien hay responsabilidad, creo que el favoritismo se va logrando semana tras semana. Alianza tiene que estar siempre en los primeros lugares, tiene que buscar lo máximo, pero siempre teniendo claro que hay competencia y rivales por vencer. En la medida en que lo tengamos claro, podremos competir. Alianza siempre va a tratar de ir por el torneo.

