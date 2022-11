La encrucijada del ‘tío Lalo’, el hincha y el padre, terminará el sábado en Matute con el pitazo final del duelo de vuelta entre Alianza y Melgar. | Fuente: Facebook / Liga 1

“Lindas, lindas tardes, ‘Chocheritas’”. La voz es inconfundible en Matute, el lugar donde es casi un hecho encontrarlo hace casi 50 años. Con su característico buen humor ya se metió a la historia de Alianza Lima. Eduardo ‘Lalo’ Archimbaud se encuentra una vez más ante la posibilidad de ver campeón al club que le ha dedicado su vida, sin embargo, el ‘tío Lalo’ ahora se enfrenta a sus propios sentimientos, pues su hijo Jean Pierre es parte del Melgar que desea levantar el título de la Liga 1.

“Estoy un poco nervioso. Por lo que se juega el miércoles y sábado mi corazón está latiendo insistentemente. Mi club Alianza Lima… y amo a mi hijo. Qué difícil… nunca se ha presentado este caso”, cuenta sonriendo y al mismo tiempo con preocupación.





El ‘tío Lalo’ es un periodista deportivo que de manera abierta se declara hincha de Alianza Lima. Pasional durante cada partido de los blanquiazules, es la voz identificativa en cada cotejo en el Alejandro Villanueva. Ahora ve su corazón dividido ante el objetivo que persigue Jean Pierre Archimbaud, su hijo futbolista, de alcanzar el primer título de su carrera, el que se le puede dar con el conjunto de Arequipa.

“Yo he dejado todo en manos de ‘Papa lindo’. Lo que él decida, lo aceptaré. Va a ser bien difícil”, reconoce.

Entre Alianza y Melgar, a Lalo Archimbaud le es imposible elegir un favorito para ser el campeón de la Liga 1 Betsson.

“Yo amo a Alianza antes que mi papá y mi mamá se jugaran un clásico. Amo a mi hijo, mis hijos, que son parte de mi vida. No sé qué responder si hay un resultado el sábado que no me permita estar feliz”, indicó.

Jean Pierre Archimbaud celebra el gol anotado a Alianza Lima en el Apertura 2022 | Fuente: Andina | Fotógrafo: Diego Ramos

Jean Pierre Archimbaud, mediocampista rojinegro y formado en La Victoria, es una de las cartas de Pablo Lavallén para encarar las finales.

“Jean Pierre ya le hizo gol a Alianza con Juan Aurich y también este año, uno con el pecho. En uno de ellos, yo agacho la cabeza, miro al cielo a ‘Papa lindo’. Nunca pensé que les iba a anotar”, recuerda.

Siendo parte del equipo de prensa de Alianza Lima, Lalo Archimbaud vio festejar a los blanquiazules en 2003 y 2004 con Gustavo Costas, el 2006 con Gerardo Pelusso y en 2017 con Pablo Bengoechea. El quinto título puede darse con Guillermo Salas, a quien vio como futbolista en el cuadro de La Victoria y ya en su etapa de entrenador lo tiene bien ‘rankeado’.

“‘Chicho’ es mi amigo. Es un técnico que habla en todo el juego. Él vive el partido, le pone mucha sazón a su trabajo. Me da gusto su renovación porque es un aliancista de toda la vida”, dice.

“Los partidos van a ser muy luchados, escenas de buen fútbol, dos grandes equipos peruanos. Melgar tiene a favor la altura y Alianza su gente, la hinchada. Las diferencias se han recortado.

La encrucijada del 'tío Lalo', el hincha y el padre, terminará el sábado en Matute con el pitazo final del duelo de vuelta entre Alianza y Melgar. Aunque no tiene favorito, lo cierto es que seguirá con la sonrisa que le acompaña.





