Periodista argentino Ezequiel Fernández Moores presenta el libro "Menotti, el primero"

"Menotti, el primero" es la más reciente obra de Ezequiel Fernández Moore. | Fuente: Difusión
Jean Dueñas

por Jean Dueñas

·

Ezequiel Fernández Moores, periodista argentino, presentará en la Feria Internacional de Libro de Huancayo su más reciente obra, "Menotti, el primero".

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El reconocido periodista argentino Ezequiel Fernández Moores llega al Perú para participar en dos importantes eventos culturales que vinculan el deporte con la reflexión crítica. Su visita incluye la presentación de su más reciente libro "Menotti, el primero" en la Feria Internacional del Libro de Huancayo (FIL Huancayo), así como su participación en un conversatorio sobre fútbol y política en la ciudad de Lima.

"Menotti, el primero" es una biografía completa y reveladora sobre César Luis Menotti, el director técnico que cambió la historia del fútbol argentino y mundial con una propuesta que combinaba estética, ética y compromiso social. Fernández Moores, reconocido por su estilo analítico y su mirada crítica sobre el deporte como fenómeno cultural y político, reconstruye no solo la figura del entrenador campeón del mundo en 1978, sino también el contexto social y político en el que se desarrolló su carrera.

En Huancayo, el autor presentará el libro en el marco de la FIL, donde compartirá con lectores, periodistas y estudiantes su experiencia periodística y el proceso de investigación detrás de la obra. La presentación está programada para el jueves 28 de agosto a las 8:00 pm el Auditorio FIL Huancayo de la Plaza Huamanmarca. 

Previamente, en Lima, Fernández Moores participará en un conversatorio titulado "Fútbol en tiempos recios: Política, debate y pasión", junto a los periodistas Juan Carlos Ortecho, editor de deportes de RPP, y Pedro García, conductor de la misma emisora. El evento, que se realizará en Casa Rebara 1921 (Recavarren 261 – Miraflores)  y con ingreso libre al público, busca generar un espacio de diálogo sobre cómo el fútbol es utilizado —y resistido— como herramienta política en Sudamérica y en el mundo.

Ezequiel Fernández Moores también participará en una conversatorio sobre fútbol y política.
Ezequiel Fernández Moores también participará en una conversatorio sobre fútbol y política. | Fuente: Difusión

Conociendo a Ezequiel Fernández Moores

Ezequiel Fernández Moores es uno de los periodistas deportivos más respetados de habla hispana. Es periodista desde 1978, cuando cubrió la primera de nueve copas mundiales (una lista que incluye México 86 y Qatar 2022). Trabajó en las agencias periodísticas Noticias Argentinas, DyN y la italiana ANSA. Escribió en Página 12, Mística, El Periodista, TXT, Tres Puntos, y en diarios del exterior como The New York Times, The Washington Post, y El País y La Vanguardia de España. Hizo guiones e investigaciones para documentales de televisión (Mundial 78, la historia paralela; Fútbol pasión, con Eduardo Galeano, y FIFA Gate. Por el bien del fútbol (para la TV Pública) y publicó cuatro libros: Díganme Ringo (Planeta), Breve historia del deporte argentino (El Ateneo), Juego, luego existo (Sudamericana), y Menotti, el primero. Historia del técnico que refundó la selección (Sudamericana). En 1997 la Fundación Konex lo distinguió como uno de los mejores periodistas deportivos de la década. Escribe en La Nación, Cenital y Acción, y hace radio en El Destape 1070 y Radio Ciudad de Buenos Aires.

César Luis Menotti Ezequiel Fernández Moore Fútbol de Argentina

