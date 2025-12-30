Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

"Un nuevo reto": Alianza Lima anunció la contratación de Federico Girotti

Alianza Lima suma su tercer delantero para el temporada 2026
Alianza Lima suma su tercer delantero para el temporada 2026 | Fuente: Alianza Lima | Fotógrafo: @ClubALoficial
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Alianza Lima confirmó el arribo del atacante argentino Federico Girotti.

Por todo lo alto. Alianza Lima anunció el arribo de atacante Federico Girotti. A través de sus redes sociales, el cuadro de La Victoria le dio la bienvenida al argentino, quien estará en el club íntimo hasta finales del 2028.

"Un nuevo reto. Un nuevo desafío. ¡Bienvenido a Alianza Lima, Federico Girotti. El camino empieza hoy", escribió el club en su cuenta de X, acompañado de un video donde se puede ver el futbolista portando el uniforme blanquiazul.

De esta manera, Alianza Lima anuncia a su segundo delantero de cara a la Liga1 Te Apuesto y la Copa Libertadores, tras la llegada de Luis Ramos

Video recomendado

Tags
Alianza Lima Federico Girotti Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA