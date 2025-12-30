"Un nuevo reto": Alianza Lima anunció la contratación de Federico Girotti

Por todo lo alto. Alianza Lima anunció el arribo de atacante Federico Girotti. A través de sus redes sociales, el cuadro de La Victoria le dio la bienvenida al argentino, quien estará en el club íntimo hasta finales del 2028.

"Un nuevo reto. Un nuevo desafío. ¡Bienvenido a Alianza Lima, Federico Girotti. El camino empieza hoy", escribió el club en su cuenta de X, acompañado de un video donde se puede ver el futbolista portando el uniforme blanquiazul.

De esta manera, Alianza Lima anuncia a su segundo delantero de cara a la Liga1 Te Apuesto y la Copa Libertadores, tras la llegada de Luis Ramos.