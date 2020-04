El "1" del Fuenlabrada decidió no continuar en el equipo | Fuente: Difusión

Biel Ribas, veterano guardameta del Fuenlabrada de la segunda división española, rescindió contrato de forma inmediata al no aceptar la forma de pago del presidente de la institución, Jonathan Praena. El arquero rechazó la propuesta de cobrar íntegramente el sueldo mes por mes hasta junio pero a cambio tendría que jugar el resto de la temporada en la fecha en la que el fútbol se reanude y hasta la fecha que se alargue.



El comunicado señala lo siguiente: “Biel Ribas y el Club de Fútbol Fuenlabrada han llegado a un acuerdo para finalizar el vínculo que unía a las dos partes. Este mutuo acuerdo para la desvinculación es de efecto inmediato, por lo que el guardameta deja de pertenecer a nuestra disciplina".







📌 COMUNICADO | Biel Ribas y el CF Fuenlabrada acuerdan finalizar su relación contractual ➡️ https://t.co/tRerfGxCxB pic.twitter.com/VpnMfjUanB — C. F. Fuenlabrada 🏠 (EN CASA) (@CFuenlabradaSAD) April 3, 2020

El mandamás ofreció a sus jugadores dicho acuerdo, pero 3 futbolistas se negaron, encabezados por Ribas, e impidieron la firma del plantel aduciendo que preferían no cobrar los meses que estuviesen confinados por la pandemia del COVID-19, pero el resto del tiempo, cuando la Real Federación España de Fútbol diese el visto bueno para que vuelva la actividad futbolística, los jugadores cobrasen su sueldo de forma regular ya que tendrían gastos y veían injusto no recibir ninguna remuneración.



El no entendimiento ha causado malestar con la directiva y ha llevado al club a empezar a gestionar la documentación para realizar un ERTE. Este expediente de regulación temporal de empleo consta en que el gobierno español deberá pagar el 70% del salario en base a un cálculo con los 180 últimos días cotizados. Sin embargo, no a todos los trabajadores se les puede brindar este beneficio ya que solo lo obtendrán las personas que se han visto sumamente afectadas por el coronavirus.