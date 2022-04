Diego Maradona y la venta de su camiseta de la 'Mano de Dios'. | Fuente: AFP / Sotheby's

Que gane el mejor postor. La camiseta usada por Diego Maradona cuando marcó sus dos famosos goles contra Inglaterra en la Copa del Mundo México 1986, incluyendo el famoso tanto de la 'Mano de Dios', será subastada este mes, anunció este miércoles Sotheby's, que espera obtener por ella más de cinco millones de dólares.

Azul y con el número 10 estampado en el dorsal, la camiseta de Diego Maradona ha tenido un único dueño en estos 35 años: el mediocampista inglés Steve Hodge, que cambió la suya con el 'Pibe de Oro' al final del encuentro, que ganó Argentina 2-1 y ha quedado como uno de los más controversiales de la historia del Mundial.

Hodge, que la utilizó como título de su autobiografía ("The man with Maradona's shirt", El hombre con la camiseta de Maradona) y confió la camiseta al Museo Nacional del Fútbol de Manchester para su exhibición, prometió en el momento de la muerte del futbolista argentino, el 25 de noviembre de 2020, que la prenda no estaba a la venta y que tenía un "increíble valor sentimental". No obstante, parece que llegó el momento adecuado.

En subasta la camiseta de Diego Maradona, la 'Mano de Dios'

En el comunicado de Sotheby's en que se anuncia la subasta, el exjugador de Inglaterra dijo que estaba "seguro de que el nuevo propietario estará muy orgulloso de poseer" la camiseta.

Asimismo, asegura que la misma "tiene un profundo significado cultural para el mundo del fútbol, el pueblo argentino y el pueblo inglés".

"Es sin ninguna duda la más emblemática que tuvo el fútbol argentino y mundial. Sería muy lindo tenerla en Argentina", dijo Oscar Garré, integrante de aquella selección argentina. Todo porque la usó Diego Maradona.

Garré, que dice atesorar en una suerte de altar personal su medalla de campeón del Mundial 1986, imagina un altar similar en Argentina para esa camiseta. "La verdad es que son de esas camisetas que tienen un valor muy especial, no solamente para nosotros sino para todo el pueblo argentino", afirmó el exfutbolista de Ferrocarril Oeste.

El mito de la camiseta tiene su origen en el partido de cuartos de final de México 1986, el 22 de junio. Cuatro años después de perder la guerra de las Malvinas contra Reino Unido, el choque contra los ingleses tenía un especial significado para Argentina.

Pero después de los 90 minutos, el encuentro quedó inscrito en los anales del fútbol por los dos tantos de Maradona, uno escandaloso y el otro sublime, en el Estadio Azteca en Ciudad de México.

El primero ocurrió poco después del medio tiempo cuando Hodge, en el borde del área inglesa, interceptó un pase y rechazó la pelota hacia su propia portería. El 'Diego', corriendo hacia el arco, se elevó junto con el guardameta inglés Peter Shilton y empujó la pelota dentro de las redes.

Furiosos, los ingleses se quejaron ante los árbitros que, creyendo que Maradona había cabeceado la pelota, confirmaron el gol. (AFP)

NUESTROS PODCAST

¿Qué es la afasia, la enfermedad que causó el retiro del afamado actor Bruce Willis?

Bruce Willis se retira oficialmente de la actuación. Así lo ha dado a conocer la familia del actor a través de un comunicado conjunto, que ha sido publicado en redes sociales, y que lleva la firma de Emma Heming, la esposa del actor; Demi Moore, su ex esposa; y de sus hijas Rumer, Scout, Tallulah, Mabel y Evelyn. Como bien señala el comunicado, el retiro del actor se debe a una enfermedad llamada afasia, un desorden el lenguaje que afecta la habilidad para comunicarse.