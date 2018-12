Luka Modric es el primer mediocampista que ha ganado el Balón de Oro desde Kaká en el 2007.

Luka Modric ganó el Balón de Oro y acabó con la hegemonía de una década que habían conseguido Cristiano Ronaldo y Lionel Mess en este premio. El volante croata aprovechó su discurso para dedicarle el reconocimiento a otros jugadores que merecieron haberlo ganado como Wesley Sneijder, Andrés Iniesta y Xavi Hernández.

Xavi se enteró del detalle de Luka Modric y le agradeció por considerarlo en su discurso. El volante español se mostró feliz porque un mediocampista haya ganado el trofeo para que valoren más esta posición.

"Me pareció muy bonito de su parte. Luka Modric se lo merece, aunque yo se lo daría todos los años a Lionel Messi, pero eso no puede ser.", mencionó el ex jugador del Barcelona.

Luka Modric ha ganado todos los premios individuales del 2018 luego de haber ganado la Champions League por tercera ocasión consecutiva con el Real Madrid y por haber llevado a la Selección de Croacia hasta la final del Mundial Rusia.

Muchos consideran que Xavi Hernández debió ganar el Balón de Oro en el 2010 luego de haber ganado el Mundial con España.

