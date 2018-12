Luka Modric es el primer jugador croata que gana el Balón de Oro.

Luka Modric habló por primera vez de la impresión que le dejaron Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, luego de que no fueran a la gala del Balón de Oro. El volante croata no los criticó pero cuestionó esta actitud, pues cuando ellos ganaban todos iban a verlos.

"No puedo decir por qué alguien no se presentó en una ceremonia de premiación. Es su elección. No tiene sentido, parece que estos votos y premios son significativos cuando ellos ganan", mencionó Luka Modric en una entrevista a Sportske Novosti.

Luka Modric considera que la ausencia de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi es un mal mensaje para el resto de futbolistas, aficionados y votantes, pues como máximas estrellas del fútbol tienen que dar el ejemplo.

"Es injusto para los demás jugadores y votantes, que los han nominado en los últimos 10 años, así como para el fútbol y los hinchas. Sin embargo, las personas actuarán de la manera que creen que deberían hacerlo", afirmó Luka Modric.

El volante del Real Madrid le restó importancia a la poca comunicación que ha tenido con Cristiano Ronaldo tras su salida del club blanco. Luka Modric aseguró que con CR7 vivió las mejores épocas de su carrera y que nunca olvidará ese compañerismo que tuvieron.

Luka Modric fichó por el Real Madrid por 30 millones de euros.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi han ganado cinco Balones de Oro cada uno.