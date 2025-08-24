Últimas Noticias
España: peruano muere ahogado en un embalse en Navarra

La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias iniciales y ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias iniciales y ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso. | Fuente: @guardiacivil en X
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El cuerpo de la víctima, un hombre de 51 años, fue trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia.

La Guardia Civil española investiga el ahogamiento de un hombre de 51 años de nacionalidad peruana que ha fallecido esta tarde en el embalse de Nagore, en Arce (Navarra, norte de España).

Según ha informado ese cuerpo de seguridad, el centro de gestión de emergencias ha recibido el aviso del siniestro a las 16:17 horas y ha movilizado al lugar de los hechos al equipo médico de guardia de la zona, una ambulancia de soporte vital avanzado y un helicóptero medicalizado.

Efectivos de la Guardia Civil han sido movilizados para recuperar el cuerpo de la víctima, a la que los servicios de emergencia han intentado reanimar, pero no han podido hacer nada por salvarle la vida.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias iniciales y ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.

La persona fallecida es de nacionalidad peruana y tenía 51 años de edad. El cuerpo será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia.

