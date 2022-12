Resumen de fútbol femenino 2022. | Fuente: Alianza Lima / Liga Femenina / Universitario / FPF

Aunque en Perú aún estamos lejos. de lo que sucede en otros países en materia de fútbol femenino, es cierto también que cada vez son mayores los esfuerzos por acortar la brecha. En este año que termina se dio más de un paso en la búsqueda por la equidad de género.

Alianza Lima, equipo campeón de la temporada 2021, es el gran protagonista, pues vio los resultados de apostar por las condiciones de trabajo en su plantel femenino. Las íntimas, dirigidas por Samir Mendoza, consiguieron el bicampeonato y disputaron su segunda Copa Libertadores.

Pero, para repasar tanto la campaña blanquiazul al detalle, así como otros sucesos en la disciplina, realizamos un resumen de lo que significó la temporada 2022 para el fútbol femenino peruano, tanto a nivel de clubes como de selección.





Alianza Lima, bicampeón

El club blanquiazul armó un proyecto serio en 2021 que no fue cuestión de meses. La directiva íntima tenía claro que la inversión, si se mantenía, traería cosechas no solo de forma inmediata, sino también a futuro.

De la mano de Samir Mendoza, Alianza Lima volvió a alzar la copa. Durante la fase regular, el equipo victoriano se mantuvo invicto: ganó 11 de 12 partidos y empató el restante, ante Carlos A. Mannucci. en el Playoff campeonato, ganó los cinco partidos. En la semifinal frente a Sporting Cristal, empató en tiempo reglamentario, pero venció por penales. Ya en la final, igualó 1-1 en Trujillo contra el cuadro carlista, pero goleó por 3-0 en la vuelta.

La campaña 2022 de Alianza Lima:

Fase regular

Fecha Local Resultado Visita 2 Alianza Lima 5-0 Sport Boys 3 Universitario 0-2 Alianza Lima 4 Alianza Lima 2-0 Deportivo Municipal 5 Carlos A. Mannucci 1-1 Alianza Lima 6 Alianza Lima 11-1 Atlético Trujillo 7 César Vallejo 1-4 Alianza Lima 8 Alianza Lima 8-0

San Martín 9 Academia Cantolao 1-4 Alianza Lima 10 Alianza Lima 2-0 Sporting Cristal 11 FC Killas 0-1 Alianza Lima 12 Alianza Lima 11-0 UTC 13 Ayacucho FC 0-2 Alianza Lima

*En la fecha 1, Alianza Lima descansó.

Playoff Campeonato

Tras quedar líder en la tabla de la etapa regular, Alianza Lima clasificó al hexagonal final y lo arrancó con +2 puntos. Ahi disputó cinco partidos. No perdió ninguno.

Local Resultado Visita Alianza Lima 3-1 Carlos A. Mannucci Atlético Trujillo 0-4 Alianza Lima Alianza Lima 6-0 César Vallejo Sporting Cristal 0-2 Alianza Lima Alianza Lima 2-1 Universitario

Semifinal

Alianza Lima 0-0 (4-3*) Sporting Cristal

*En penales

Final



Local Resultado Visita Ida (Mansiche) Carlos A. Mannucci 1-1 Alianza Lima Vuelta (Matute) Alianza Lima 3-0 Carlos A. Mannucci

► La goleadora de Alianza Lima en la Liga Femenina Pluspetrol 2022 fue Adriana Lúcar, con 18 tantos.

Récord de asistencia

La final de vuelta de la Liga Femenina Pluspetrol 2022, entre Alianza Lima y Carlos A. Mannucci, se llevó a cabo en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria y significó un récord nacional en cuando a asistencias en un partido de fútbol femenino.

“30 000 blanquiazules en Matute. Entramos a la historia de récords de asistencia en una final femenina, a nivel de Sudamérica. ¡Arriba Alianza, toda la vida!”, publicó el cljub íntimo en sus redes sociales. Con esa cantidad de asistentes, el cuadro blanquiazul se ubicó en el Top 3 de encuentros con mayor cantidad de público en 2022, a nivel de Sudamérica, solo pro debajo de las finales de Brasil y Colombia.

La definición entre Corinthians e Inter (Brasil) congrego a 41 070 espectadores y se queda con el primer puesto. América de Cali vs. Deportivo Cali (Colombia) reunió a 37 100 hinchas. En el tercer lugar, se ubican las bicampeonas del fútbol peruano.

Alianza Lima en la Copa Libertadores 2022

Tras su campeonato 2022, Alianza Lima clasificó por segunda vez a la máxima cita de clubes a nivel continental: la Copa Libertadores. El torneo se llevó a cabo entre el 13 y 28 de octubre, en Ecuador. A diferencia de la primera vez, el cuadro blanquiazul no pudo superar la fase de grupos y se despidió tras sumar un punto en tres partidos.

Las dirigidas por Samir Mendoza, con refuerzos provenientes de Colombia, compartieron la serie D con Deportivo Lara (Venezuela), Santiago Morning (Chile) y América de Cali (Colombia). Ante el primero, empataron 1-1. Contra el segundo, cayeron por 1-0. Frente al último, perdieron 2-1. Los dos goles íntimos los marcaron Sashenka Porras y Heidi Padilla.

El empate le valió a Alianza Lima para terminar en el penúltimo puesto del grupo, por encima de Deportivo Lara. América de Cali (#1 con 9 pts.) y Santiago Morning (#2 con 6 pts.) avanzaron a la siguiene etapa. El equipo colombiano, finalmente, ocupó el tercer lugar de la Libertadores 2022. El campeón fue Palmeiras y Boca Juniors se quedó con el segundo puesto, tras caer 4-1 en la final.

Contratos profesionales

En Sudamérica, solo Brasil, Argentina y Chile tienen ligas profesionales. Colombia, Ecuador y Venezuela cuentan con ligas semi-profesionales. En Paraguay, existe un plan de profesionalización de cara al año 2026. En Bolivia, la viceministra de Deportes y el presidente de la Federación anunciaron que trabajarán de manera conjunta en la fase de la profesionalización. En Perú, si es que existe, no se ha dado a conocer. Sin embargo, hay algunas instituciones que igual otorgan una remuneración mínima -o simbólica, en muchos casos- a algunas de sus integrantes, pero hay otras que buscan adelantarse.

Apenas en febrero, Alianza Lima dio un paso gigante y anunció los primeros siete contratos profesionales de su historia en el plantel femenino. Miryam Tristán, Adriana Lúcar, Alison Reyes, Heidy Padilla, Neidy Romero, Sandy Dorador y Annie del Carpio fueron quienes pusieron su firma.

¡Futbolistas aliancistas profesionales! 🇵🇪💙



Siete de nuestras campeonas, han firmado su primer contrato profesional. Se trata de Miryam Tristán, Adriana Lúcar, Alison Reyes, Heidy Padilla, Neidy Romero, Sandy Dorador y Annie del Carpio.



En diciembre, Universitario de Deportes hizo lo propio con cinco integrantes de su plantilla: Fabiola Herrera, Xioczana Canales, Nahomi Martínez, Stephannie Vásquez, Esthefany Espino, Cindy Novoa y Scarleth Flores se convirtieron en las primeras jugadoras profesionales del club merengue.

Ascenso y descenso en la Liga Femenina

A diferencia de otros años, esta vez la Liga Femenina tuvo dos descensos, dos ascensos y una revalidación, lo que le otorgó mayor competitividad al torneo peruano.

Asimismo, la Copa Perú Femenino se llevó a cabo en la segunda mitad del año, y funcionó como una especie de segunda división. Los finalistas lograron ascender de manera directa y el tercer puesto jugó un partido extra con UTC (el antepenúltimo de la Liga).

Liga Femenina con branding y premios

El año arrancó con una gran noticia: una marca apostó por la Liga Femenina de Perú, por lo que su nombre llevaría branding, algo que ya sucedía con la Liga1, pero no con la Liga 2, por ejemplo, por lo que significó un gran paso: la Liga Femenina Pluspetrol demostró que hay empresas comprometidas con involucrarse en el cambio, así como en invertir en pos de la mejora de la disciplina.

Asimismo, si de sponsoría se trata, los clubes también se vieron directamente beneficiados. Alianza Lima y Universitario de Deportes tuvo hasta ocho auspiciadores cada uno. Y eso es solo por mencionar dos casos, pues otras instituciones también generaron convenios.

Además, Movistar siguió apostando por la transmisión de todos los partidos que se llevaron a cabo en Lima, así como de la final de ida, en Trujillo.

Polémica por los premios

Si bien por primera vez los equipos que realizaron una buena campaña recibieron una remuneración, esta se dividió de la taquilla conseguida en las finales.

- Campeón Liga Femenina (Alianza): 40%

- Subcampeón Liga Femenina (Mannucci): 25%

- 3° lugar Liga Femenina (Universitario): 15%

- 4° lugar Liga Femenina (Sporting Cristal): 10%

- 5° lugar Liga Femenina (César Vallejo): 6%

- 6° lugar Liga Femenina (Atlético Trujillo): 3%

- 7° lugar Liga Femenina (1° lugar del Playoff Descenso - FC Killas): 1%

No todo fue bueno

El buen trato hacia los planteles femeninos no es una constante. Muy por el contrario, al ser una liga amateur, todavía es común que algunos clubes tercericen a sus equipos femeninos y luego surjan problemas o, en otros casos, que simplemente se desentiendan. Incluso, algunos de los inconvenientes son a raiz de descuidos en la misma organización de la Liga Femenina.

Atlético Trujillo

En mayo, luego de caer ante Universitario de Deportes, el equipo trujillano tuvo que almorzar frente al estadio Monumental porque en el hotel de concentración solo podían permanecer hasta el mediodía. El club emitió un comunicado, evidenciando la falta de organización mediante un mensaje acompañado de una foto.

"Pedimos equidad para todos. Queremos dar a conocer nuestro sentir, luego del partido ante el club Universitario, nuestra delegación coordinó el envío de los almuerzos en táperes al estadio, ya que era incoherente regresar al hotel, debido a que las habitaciones se entregan antes del mediodía, es por eso que se bañaron en el Monumental y tuvimos que ver dónde podíamos sentarnos a almorzar para continuar nuestro viaje de retorno a Trujillo”, fue el texto publicado en sus redes sociales.

Carlos A. Mannucci

Las jugadoras de Carlos A. Mannucci también evidenciaron la falta de apoyo. En julio, por ejemplo, mientras lideraban el torneo junto a Alianza Lima, publicaron una carta en redes sociales, manifestando que harían un alto a sus entrenamientos por el problema qjue signifcaba el no recibir remuneración salarial durante dos meses y no obtener respuesta por parte del encargado de llevar la gestión del equipo. El comunicado, tiempo después, fue eliminado, pero este fue su contenido:

"A la opinion pública - Crisis económica en el equipo femenino.

Las futbolistas del Club Carlos A. Mannucci Femenino, no realizamos nuestros entrenamientos establecidos por la incomodidad que se viene registrando en el equipo debido a los temas económicos. Hemos puesto un alto a nuestra preparación debido a que no recibimos sueldo alguno desde hace un par de meses.

La incertidumbre en el plantel es grande, ya que nte las reiteradas comunicaciones y caso omiso por parte del presidente del Club Racing de Huamachuco, Willian Rondo, encacrgado de llevar la gestión y soporte del equipo, nos vemos obligadas a exponer esta situación, a la espera de una pronta solución que nos permita seguirr trabajando por el objetivo principal de salir campeonas. Puesto que nos encontramos en un lugar privilegiiado peleando palmo a palmo el primr lugar con el club Alianza Lima.

Agradecemo a nuestra familias y comando técnico por el apoyo.

Las jugadoras

#Mannuccifem".

No fue el único inconveniente del elenco carlista. Poco antes de la definición ante Alianza Lima, se conoció que el club no había cumplido con la documentación para participar de Copa Libertadores, en caso se consagrara campeón. Finalmente, el título fue para el conjunto blanquiazul, pero, de haber sido otra la historia, pudo terminar en escándalo, pues el campeón no habría tenido chances de disputar el torneo continental.

Deportivo Municipal

En agosto, tras un encuentro ante FC Killas que terminó 1-1, la arquera 'edil', Brenda Contreras, realizó una denuncia pública en las cámaras de Movistar Deportes: "Hay muchas jugadoras que están lesionadas, no tenemos los implementos. No sabemos cuándo vamos a jugar, no sabemos cuándo y dónde vamos a entrenar. No sabemos si tenemos que entrenar en la playa. Si así es, lo hacemos. Vamos caminando al entrenamiento. Nos falta bastante apoyo para las jugadoras de Municipal de la dirigencia", mencionó.

Universitario de Deportes

En Liga Femenina, el transporte es cubierto íntegramente por la Liga Femenina. Y, si bien resulta un alivio económico para los clubes, este es siempre vía terrestre. El equipo crema debía ir a Ayacucho por tierra durante nueve horas, pero las condiciones del vehículo no eran ni de cerca las ideales. Diversas jugadoras del plantel, entre ellas Fabiola Herrera, Xioczana Canales y Cindy Novoa, publicaron fotos y videos en sus redes sociales, denunciando el mal estado del bus que las traslada a la ciudad de las iglesias.

Entre las falencias del vehículo, estaban la falta de aire acondicionado, la imposibilidad de abrir ventanas, algunos objetos rotos y sucios, y el baño en mal estado. Cerca de Atocongo, el tema del aire acondicionado fue resuelto.









Selección Peruana

La blanquirroja no tuvo un buen año. De hecho, de los ocho partidos que disputó, entre oficiales y amistosos, apenas empató uno y perdió el resto. Además, marcó un solo gol.

Los amistosos de preparación

La temporada de la bicolor, ya con Conrad Flores como DT, estuvo dividida por la Copa América. Antes del torneo, disputó dos amistosos ante México: cayó 5-1 en el primero y 3-0 en el segundo. El único tanto lo hizo Ariana Muñoz.

La Copa América 2022

Se llevó a cabo del 8 al 30 de julio en Colombia y contó con algunos sucesos que son necesarios mencionar. Por ejemplo, fue la primera vez que se otorgó un premio económico: 1.5 millones de dólares a la selección campeona y 500 mil dólares a la subcampeona.

El equipo ganador fue Brasil, que defendió su título tras ganar por 1-0 al local. De esta forma, el 'Scratch' ganó su octava Copa América Femenina y la cuarta de forma consecutiva. En esta, por primera vez, no recibió goles.

Durante el desarrollo del torneo, se realizaron algunas protestas simbólicas. Colombia, por ejemplo, por la falta de garantías en los premios prometidos por parte de la Federación Colombiana de Fútbol por su rendimiento en el torneo, así como por la cancdelación de la Liga Profesional Femenina para la segunda mitad del año. Otro caso fue el de Paraguay: en la semifinal, sus jugadoras hicieron una "X" con sus brazos, por la falta de garantías para el desarrollo de la liga femenina en su país.

Perú en la Copa América



Las dirigidas por Conrad Flores integraron el grupo B con Brasil, Argentina, Venezuela y Uruguay. La Selección Peruana quedó última de su serie, con cero puntos, 18 goles recibidos y ninguno anotado.

Argentina 4-0 Perú Perú 0-2 Venezuela Perú 0-6 Uruguay Brasil 6-0 Perú

Amistosos de fin de año

Para cerrar la temporada, el equipo bicolor disputó dos encuentros amistosos ante Ecuador en el estadio San Marcos. El primero fue un 1-0 a favor del rival. El segundo fue un empate sin goles.

Selección Peruana en su debut en la Copa América Femenina 2022. | Fuente: FPF

Nuevos nombres en la selección absoluta

Ciertas nuevas integrantes ya habían sido consideradas en selecciones inferiores, pero por primera vez tuvieron participación en la mayor. A continuación, te nombramos algunas de las futbolistas que se suman al universo de Conrad Flores:

Internacionales:

Braelynn Llamoca. Defensa de UC Riverside (USA). Jugó uno de los amistosos ante México y los cuatro partidos de la Copa América.

Defensa de UC Riverside (USA). Jugó uno de los amistosos ante México y los cuatro partidos de la Copa América. Alexandra Kimball. Delantera de NC Courage (USA). Jugó los dos amistosos ante México y todos en la fase de grupos de la Copa América.

Delantera de NC Courage (USA). Jugó los dos amistosos ante México y todos en la fase de grupos de la Copa América. Grace Cagnina. Defensa de Long Island University (USA). Hermana de Claudia Cagnina. Ya había sido parte de las selecciones menores. Jugó los dos amistosos ante México y tres partidos en la Copa América.

Defensa de Long Island University (USA). Hermana de Claudia Cagnina. Ya había sido parte de las selecciones menores. Jugó los dos amistosos ante México y tres partidos en la Copa América. Teresa Wowk . Volante de Kennesw University (USA). Es también parte de la Selección Peruana Sub. Con la mayor lleva únicamente tres minutos: los jugó ante Brasil en la Copa América.

. Volante de Kennesw University (USA). Es también parte de la Selección Peruana Sub. Con la mayor lleva únicamente tres minutos: los jugó ante Brasil en la Copa América. Claudia Domínguez. Volante de Olympia Las Rozas. Un amistoso ante México y dos partidos por la Copa América.

Volante de Olympia Las Rozas. Un amistoso ante México y dos partidos por la Copa América. Mia Shalit. Arquera de Sacramento University. Jugó, en 2020, un Sudamericano Sub 20 con Perú. Este año, estuvo en uno de los partidos amistosos ante México. Fue titular.

Nacionales: Liliana Neyra, Rosa Castro, Lucía Arcos, Madeleyne Huamani, Mia Leon, Melanny Mondaca, Melicia Aguilar, Luz Campoverde.





