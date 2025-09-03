Tragedia en el fútbol brasileño: arquero ataja penal, se desvanece y pierde la vida durante torneo amateur de futsal

Antônio Edson dos Santos se desvaneció tras atajar un penal en un torneo amateur de futsal y minutos después perdió la vida.

Luto en el fútbol brasileño. Antônio Edson dos Santos, portero brasileño de futsal, perdió la vida luego de atajar un penal durante el encuentro entre Sind Motos y JBV Futsal por el torneo del Día de la Independencia que organiza el Augusto Corrêa, en el noreste de Pará.

De acuerdo a las imágenes recopiladas por Globoesporte y NSC Total, el portero ataja el penal con el pecho y salta a celebrar. Luego de algunos segundos, se desploma, ante la desesperación de sus compañeros.

Según informó Globoesporte, el arquero recibió atención médica en campo de juego (Gimnasio Zezinho de Freitas) para luego ser trasladado a un local de la zona, donde se confirmó su deceso.

Um jogador de futebol de salão morreu na noite da última terça-feira (2), em Augusto Corrêa, municipio localizado na região nordeste do Pará. O caso chocou outros atletas, torcedores e toda a região. pic.twitter.com/PIqXrfsrlv — Portal Roma News (@RomaNewsOficial) September 3, 2025

Prefectura de Augusto Correa confirma fallecimiento

En horas de la mañana de este miércoles, la Prefectura de Augusto Corera —a través de un comunicado— confirmó el fallecimiento del deportista, sin dar la causas, y anunció que los partidos quedarían suspendidos.

"Les informamos que, debido al fallecimiento del jugador Antonio Edson Santos Sousa, quien falleció durante un partido de fútbol sala en la semana patria, quedan suspendidos de los partidos de hoy (3 de septiembre). Los partidos de la tercera ronda tendrán lugar mañana (4 de septiembre)", informó la Prefectura.



En tanto, la Federación Paraense de Fútbol Sala (FEFUSPA) también emitió un comunicado dando las condolencias por el fallecimiento del portero, destacando la persona que fue dentro y fuera de la cancha y expresando sus condolencias a su familia, amigos y a la comunidad deportiva.

"Con inmensa tristeza nos enteramos del fallecimiento de Antônio Edson dos Santos Sousa, un atleta que marcó su carrera con dedicación, talento y espíritu de equipo. Su presencia siempre será recordada dentro y fuera de la cancha, no solo como un jugador ejemplar, sino también como una persona especial que cautivó a todos", indica la primera aparte del comunicado.

"En este momento de dolor, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y a toda la comunidad deportiva. Que encuentren consuelo en el grato recuerdo y en la certeza de que Antônio Edson deja un legado de inspiración y pasión por el futsal", finaliza.