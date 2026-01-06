Alan Cantero "ilusionado" por el Alianza Lima vs Inter Miami: "Lionel Messi es mi ídolo"

Alan Cantero renovó contrato con Alianza Lima hasta el 2028, luego que el cuadro blanquiazul comprara gran parte del pase del futbolista argentino que se encuentra entusiasmado por la presentación del plantel.

Y es que Alan Cantero señaló que se encuentra ilusionado de enfrentar a Inter Miami por la 'Noche Blanquiazul'. "Va a ser un partido muy especial", apuntó.

"Sabemos con la clase de jugadores que nos vamos a topar ahí", agregó.

En otro momento, Cantero admitió que cuenta los días para enfrentar a Lionel Messi, que es su gran ídolo en el fútbol.

"Para el club va a ser muy importante y yo particularmente estoy muy ilusionado porque si estoy en esta profesión es por Messi, que es mi ídolo", destacó.

Alianza renovado

Alianza realizó una serie de cambios en su plantel. Llegaron para esta temporada el entrenador Pablo Guede y jugadores como Luis Ramos, Federico Girotti, Jairo Vélez, Alejandro Duarte y Mateo Antoni, entre otros.

Alan Cantero renovó con Alianza Lima hasta 2028. | Fuente: Alianza Lima

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs. Inter Miami en vivo por la Noche Blanquiazul 2026?



El partido entre Alianza Lima vs. Inter Miami se disputará el sábado 24 de enero en el estadio Alejandro Villanueva. El recinto tiene capacidad para 33 938 personas.

¿A qué hora juegan Alianza vs. Inter Miami en vivo por la Noche Blanquiazul 2026?

