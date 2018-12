Cabello largo, tatuajes, barba poblada, o extravagantes peinados son algunos de los looks que utilizan algunos jugadores. Sin embargo, los jugadores más clásicos prefieren un estilo más serio y se caracterizaron por usar bigotes, sobre todo en los 90's.

Vicente del Bosque, Rene Higuita y el 'Pibe' Valderrama son algunos de los jugadores que hicieron conocidos no solo por su talento, sino por su particular estilo con bigotes. Hasta el día de hoy estos personajes lucen este look que los hizo inconfundibles en su etapa como jugadores.

Gianluigi Buffon, Zlatan Ibrahimovic y Adil Rami son algunos de los futbolistas que usan este look a pesar de que en estos tiempos no está de moda. Este último tiene una historia particular, pues sus compañeros de Francia veían esto como una cábala y les sirvió porque consiguieron ganar el Mundial Rusia 2018.

Neymar, Sergio Ramos y Marquinhos son algunos de los jugadores que también han usado bigotes pero no por mucho tiempo, pues aseguraron que solo lo hicieron como parte de apuestas.

Jugadores que no intercambiaban camisetas, con bigotes, sin cremas , sin tatuajes... puro fútbol 😂😂 pic.twitter.com/23bVPy5SnA — Francis Matas (@francis_matas) 15 de marzo de 2017