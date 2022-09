Maliek Howell no pudo obtener una camiseta de Argentina. | Fuente: Twitter

Argentina sacó dos victorias de sus amistosos en Estados Unidos. Goleó 3-0 a Honduras y también venció por el mismo marcador a su similar de Jamaica.

Luego del duelo de la Selección de Argentina frente a Jamaica, jugadores de ambos equipos cambiaron camisetas. Maliek Howell, de 23 años quien no pudo jugar el cotejo al quedarse como suplente, buscó la indumentaria de la albiceleste y por ello fue al vestuario del equipo de Lionel Messi, Rodrigo de Paul y compañía.

No obstante, sus imágenes en la puerta del vestuario de Argentina se volvieron viral, aunque no necesariamente para bien. Y es que en la tienda sudamericana le dijeron que no habían más camisetas.

Maliek Howell no logró la camiseta de Argentina

El momento en el que le dicen "no" en Argentina a un jugador jamaiquino. | Fuente: Twitter

Lautaro Martínez y Paulo Dybala fueron dos de los futbolistas del elenco albiceleste que recibieron al jugador jamaiquino, junto a un asistente del entrenador Lionel Scaloni.

Incluso, el popular 'Toro', delantero del Inter de Milán, esbozó una sonrisa al conocer que no pudieron entregarle una camiseta a su rival de turno. Las imágenes ya tienen miles de reproducciones en redes sociales como Twitter e Instagram.

En otro momento, en pleno desarrollo del amistoso en el Red Bull Arena de New Jersey, un hincha de Argentina ingresó al campo de juego.

Con plumón en mano le pidió a Lionel Messi un autógrafo en la espalda y cuando el crack argentino empezaba con su gran gesto, llegaron los miembros de seguridad a impedir el sueño del joven fanático.

Argentina se prepara para el Mundial Qatar 2022

Ante la rápida arremetida, 'Leo' sufrió un ligero empujón por parte de uno de los tres agentes de seguridad que neutralizaron al fanático, que en redes sociales, mostró cómo quedó el autógrafo que le llegó hacer el siete veces ganador del Balón de Oro.

Hay que tener en cuenta que Argentina, en el Mundial Qatar 2022, será parte del Grupo C junto a Arabia Saudita, Polonia y México.

