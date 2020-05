Jürgen Klopp confesó que bebía mucho alcohol cuando dirigía el Borussia Dortmund | Fuente: AFP

La cuarentena mundial por el coronavirus se ha convertido en la mejor excusa para retomar comunicación con personas a las que no vemos seguido. Por ello, en una videoconferencia organizada por el canal oficial del Borussia Dortmund, Jürgen Klopp, uno de los técnicos más exitosos en la historia del “Vendaval Amarillo”, conversó con muchos de sus exdirigidos y contó divertidas anécdotas.

Entre las historias que contó el actual estratega del Liverpool de Inglaterra, recordó que cuando ganaba título con el Dortmund, como la Bundesliga de 2011, tomaba muchísima cerveza en la celebración. "Aquella vez estaba muy borracho, pero en la conferencia se me vio normal. En 2012, bebí tanto que no me acuerdo de nada", contó Klopp.

El entrenador, visiblemente arrepentido, aconsejó los aficionados del equipo que seguían dicho encuentro por el streaming: "Pueden ver lo que el alcohol le hace a las personas. No beban en exceso, de lo contrario perderán los recuerdos de los momentos más importantes de sus vida", afirmó.

Videoconferencia de Jürgen Klopp con su exjugadores en el Borussia Dortmund | Fuente: Captura

De otro lado, confesó que antes no le importaba coleccionar los trofeos que conseguía, pero luego pensó que estos significan el esfuerzo demostrado para lograr un objetivo. Sin embargo, su esposa remedió ese error y le regaló las réplicas de aquellos campeonatos conseguidos con el Borussia Dortmund.

Entre los jugadores que platicaron con Klopp estaban Matts Hummels, Roman Weidenfeller, Mario Götze, entre otros.