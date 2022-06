Luz Campoverde anotó en el triunfo de Mannucci. | Fuente: Carlos A. Mannucci

Antes de la para por Selección Peruana, con miras a la Copa América Femenina, se llevó a cabo la fecha 12 de la Liga Femenina Pluspetrol 2022. La parte alta de la tabla no se movió: Alianza Lima, Carlos A. Mannucci y Universitario de Deportes ganaron sus respectivos partidos y continúan en los prmeros tres puestos del torneo.

El equipo que escaló en esta jornada fue la César Vallejo, pues no solo triunfó de visita ante Atlético Trujillo, sino que Sporting Cristal cayó ante el equipo de Paolo Maldonado, en el estadio Monumental. De todas formas, las celestes y Deportivo Municipal permanecen entre los seis primeros lugares, zona que clasifica al play off por el campeonato. Ayacucho FC descansó.

Ahora, la Liga Femenina Pluspetrol 2022 entra en un receso hasta que la Selección Peruana culmine su participación en la Copa América. Luego de ello, se jugará la fecha 7 (pendiente) y la última de la fase regular.

Resultados de la Fecha 12 de la Liga Femenina 2022:

Local

Visita D. Municipal

3-3

Cantolao Carlos A. Mannucci

3-0

San Martín

Alianza Lima 11-0

UTC

Sport Boys

1-2 FC Killas Atlético Trujillo 0-2 UCV

Universitario

3-0 Sporting Cristal

Descansó: Ayacucho FC

Así marcha la tabla de posiciones de la Liga Femenina 2022:



Equipo PJ PG PE PP DG PTS 1 Alianza Lima 10

9

1 0 44

28 2 Carlos A. Mannucci** 10

9

1

0 32

28 3 Universitario 10

9

0 1 30

27 4 César Vallejo 11 6 2 3 11 20 5 Sporting Cristal 10

6 0 4

17

18 6 D. Municipal 11

3 2

6 -8 14 7 FC Killas 10 3 3 4 4 12 8 Ayacucho FC 10

3 3

4

-8

12 9 Cantolao* 10 2 4 4 -4 10 10 Atlético Trujillo 10 3 1 6 -22 10 11 San Martín 10 2 0 7

-29

6 12 Sport Boys 10 1 0 7

-27

3 13 UTC 10

0 1

9

-40

1

* Se declaró como ganador a Cantolao ante San Martín (fecha 3) con marcador de 3-0.

** Se declaró como ganador a Carlos A. Mannucci ante Ayacucho (fecha 4) con marcador de 3-0.

Lo que viene



Fecha 7

UCV vs. Alianza Lima



Cantolao vs. UTC

San Martín vs. Ayacucho FC

Sporting Cristal vs. FC Killas

Carlos A. Mannucci vs. Universitario

Atlético Trujillo vs. Sport Boys

Descansa: Deportivo Municipal

Fecha 13

Cantolao vs. Carlos A. Mannucci

San Martín vs. Atlético Trujillo

Sporting Cristal vs. Deportivo Municipal

UTC vs. Sport Boys

Ayacucho FC vs. Alianza Lima

FC Killas vs. Universitario

Descansa: César Vallejo

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.