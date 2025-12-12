Locura en la India por la llegada de Lionel Messi como parte del GOAT Tour 2025 [VIDEO]

Una total locura desató la llegada de Lionel Messi a la India como parte del GOAT Tour 2025, evento que llevará al astro argentino a recorrer varias ciudades del país asiático.

El capitán de la Selección Argentina llegó a dicha nación acompañado de Luis Suárez y Rodrigo De Paul, compañeros de equipo en el Inter Miami, quienes participarán de apariciones públicas y eventos culturales durante los tres días que durará el tour.

🐐🇮🇳 ¡LOCURA EN INDIA POR LA LLEGADA DE LIONEL MESSI!



Junto a Suárez y De Paul, el astro argentino llegó al territorio asiático para el GOAT Tour y fue aclamado por toda la gente bajo cánticos y una euforia generalizada.



¿Qué ciudades recorrerá Lionel Messi en la India?

Lionel Messi tiene planeado visitar cuatro ciudades de la India. Su primera parada será Calcuta, donde se develará una estatua del futbolista de 21 metros que se instalará en el Sreebhumi Sporting Club en Lake Town. Luego, se trasladará al Yuva Bharati (Estadio Salt Lake), donde será recibido por el reconocido actor Shah Rukh Khan para ver un encuentro amistoso.

El mismo 13 de diciembre se trasladará a Hyderabad, donde se espera que juegue un partido amistoso 7 vs 7 en el Estadio Internacional Rajiv Gandhi.

El 14 estará todo el día en Bombay. Aquí, participará en la Copa Pádel, jugará un partido amistoso con famosos y estará presente en un desfile de moda benéfico.

El 15 de diciembre será su último día en la India, precisamente en Nueva Delhi. Aquí, sostendrá una reunión con el primer ministro Narendra Modi y estará presente en un evento que se realizará en el estadio Arun Jaitley.

¿Dónde ver el GOAT Tour 2025 con Lionel Messi?

El evento será transmitido por el canal de YouTube de Prasar Bharati y la aplicación Waves OTT