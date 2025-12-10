El mejor de todos: Lionel Messi fue elegido jugador más valioso de la temporada 2025 de la MLS

Lionel Messi fue clave para que el pasado sábado el Inter Miami gane la MLS Cup por primera vez en su historia en la victoria 3-1 sobre Vancouver Whitecaps en la gran final.

Por ejemplo, en dicho cotejo Lionel Messi dio un par de asistencias para el Inter Miami. Más allá de lo hecho en los últimos días, y premio a lo mostrado a lo largo del año, desde la MLS premiaron al delantero argentino con el galardón de MVP de esta temporada 2025.

"El delantero del Inter Miami CF, Lionel Messi, ha sido nombrado MVP Landon Donovan de la MLS 2025, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de la liga en ganar el premio en temporadas consecutivas", es lo que rescata el torneo por medio de su página web.

'Leo', durante el año de lo que fue la MLS, anotó 29 goles con la camiseta de 'Las Garzas'. Además, dio 19 asistencias.

De esta manera, el internacional con la Selección de Argentina supera lo hecho en la campaña pasada, en donde con 20 tantos y 16 pases de gol.

"Lionel Messi también estableció un récord de la MLS con al menos tres contribuciones de gol en nueve partidos consecutivos y 10 goles de múltiples goles en una sola temporada. Se convirtió en el primer jugador en la historia de la liga en registrar al menos 36 contribuciones de gol en múltiples ocasiones (2024 y 2025)", añadieron sobre el exBarcelona y PSG.

Messi hace historia en la MLS

De otro lado, Lionel Messi mostró su felicidad por obtener la MLS por primera vez a lo largo de su más que exitosa carrera profesional.

"Desde que llegué a Miami soñaba con este día. De a poquito fuimos creciendo, mejorando y construyendo algo especial hasta llegar a este campeonato. Gracias a mi familia y a todos los hinchas por el apoyo, a todo el equipo, el staff y la dirigencia por la ambición y el laburo que pusieron", dijo vía Instagram.