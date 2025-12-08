Últimas Noticias
Novak Djokovic pronosticó que Portugal será campeón del mundo en el 2026 y le ganará la final a México

Novak Djokovic y su favorito para ganar el Mundial 2026
Novak Djokovic y su favorito para ganar el Mundial 2026 | Fuente: Instagram | Fotógrafo: djokernole
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

El tenista serbio aseguró que Portugal de Cristiano Ronaldo le ganará la final a México en el Mundial 2026. "Dije que iba a ser atrevido. Portugal y México en la final y Portugal gana", indicó Nole.

Tiene sus candidatos. El tenista Novak Djokovic pronosticó que la Selección de Portugal ganará el Mundial 2026 al vencer en la final a la de México.

Durante el Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dabi, el serbio aseguró que el cuadro de Cristiano es gran favorito para ganar la Copa del Mundo.

"Voy a ser atrevido: va a ganar el Mundial Portugal y va a vencer en la final a México", declaró en una entrevista con el creador de contenido jordano Mohamed Adnan.

"Dije que iba a ser atrevido. Portugal y México en la final y Portugal gana", complementó.

Portugal y México en la Copa del Mundo

En el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, la Selección Mexicana -que dirige Javier Aguirre- está situada en el grupo A junto con Sudáfrica (partido inaugural), Corea del Sur y el ganador de la ruta D de la UEFA (República Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte).

Portugal de Cristiano Ronaldo -que dirige el español Roberto Martínez- está en el grupo K, junto con Uzbekistán, Colombia y el ganador de la repesca A del torneo clasificatorio de la FIFA (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo).

Novak Djokovic Selección de Portugal Selección de México Mundial 2026

