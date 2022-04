Neymar tiene contrato con el PSG hasta mediados de 2025. | Fuente: @carlosrique

Neymar es uno de los referentes del PSG que está a punto de conquistar nuevamente la liga francesa con su club. En la cancha es un crack y fuera de ella también busca llamar la atención.

El delantero brasilero Neymar, en los últimos meses, ha invertido en lo que respecta al mundo de las criptomonedas. Por ejemplo, a inicios de este 2022 hizo la compra de dos tokens no fungibles (NFT) de Bored Ape Yatch Club, los cuales le costaron más de un millón de dólares.

Ahora, el popular 'Ney' continúa en la misma línea. Sucede que Neymar se ha dejado ver con una vestimenta personalizada basada en sus tokens con el logo de la colección. La misma no pasó desapercibida y se volvió viral por una publicación de una conocida modelo.

Neymar y su entrada en el mundo de las criptomonedas

Asimismo, según la web Rarity Tools, el excrack del Barcelona y Santos también es propietario de la misma colección número 1757, una de las más raras, valorizads en 55 monedas ETH (Ethereum). Cada una vale 3,100 dólares aproximadamente.

De otro lado, la remontada del Marsella ante el Nantes en el Velodrome (3-2) aplazó el alirón parisino que ganó en Angers con un gol de Sergio Ramos (0-3) y que queda a un punto del éxito, a falta de cinco jornadas para el cierre de la Ligue 1.



Durante muchos minutos fue campeón el conjunto de Mauricio Pochettino porque el Marsella de Jorge Sampaoli no tomó la delantera en su marcador hasta el minuto 75.



El cuadro parisino tuvo una salida sencilla ante un rival que aún no ha cerrado la salvación pero que apenas inquietó al líder. El PSG no contó ni con Lionel Messi y Marco Verratti, lesionados, ni con Neymar, sancionado.



No hizo falta. Ángel Di María brilló en su regreso al once inicial igual que Sergio Ramos, desde el principio en el centro de la zaga y que anotó su segundo tanto con su nuevo equipo.

