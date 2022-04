Pedro Gallese | Fuente: Selección Peruana

El último lunes Pedro Gallese, arquero de la Selección Peruana, concedió una entrevista al periodista español MisterChip a través de su canal de Twitch en la que habló de su actualidad en el cuadro blanquirrojo y también reveló que hay un jugador con el que se lleva del todo bien: Neymar.

"Me llevo bien con todos", sostuvo Pedro Gallese y luego agregó: "Pero a veces por la cabeza que hay un jugador que, no es que me pelee con él, pero no lo llevó mucho. Ya se podrán imaginar un poco, es de Brasil".

En tal sentido, MisterChip nombró a Neymar como el deportista al que el 'Pulpo' se refería. Por su parte, el golero nacional decidió resaltar las cualidades deportivas del jugador de Paris Saint Germain: "Es un gran jugador, nadie lo niega. A veces tiene comportamientos que al rival no le gustan, pero es parte del juego y uno respeta", sentenció.

Por otro lado, el golero del cuadro nacional también reveló que cierto momento de su periodo por la Selección Peruana tuvo una manera de jugar que no fue del agrado del entrenador Ricardo Gareca: "Fue en un Perú-México en el Estadio Nacional en el 2015 o 2016. Hago un enganche, me sale bien, después salimos jugando. Luego, el otro día en una charla con Gareca, donde nos muestra lo bueno y lo malo, me enseñó la jugada y me dijo ‘hay que jugar más serio".